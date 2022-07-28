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Konya'da kuyumcunun bir anlık dalgınlığının bedeli 100 bin TL

Konya'da kuyumcunun bir anlık dalgınlığının bedeli 100 bin TL

KONYA'da, daha önce birkaç kez gittikleri kuyumcuya uğrayan 2 şüpheli, 5 bin euro bozdurmak istediğini söyledi. Kuyumcu dövizi almadan 100 bin lirayı tezgaha bırakınca şüpheliler, parayı alıp kaçtı.

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Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hacıkaymak Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde Mustafa Yiğit'e ait kuyumcuya daha önce bir kaç kez gelerek döviz bozduran 2 kişi, tekrar kuyumcuya gelerek 5 bin euro bozdurmak istediklerini söyledi.

Bunun üzerine kuyumcu Mustafa Yiğit, yaklaşık 100 bin lirayı hazırlayarak tezgahın üzerine koydu. Bu sırada 2 şüpheli, tezgahın üzerindeki paraları alarak iş yerinden kaçtı.

Kuyumcunun ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri iş yerindeki parmak izi ve delil çalışması yaptı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çevrede geniş çalışma başlatıldı.

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