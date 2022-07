Ceyhun Ergün kimdir, ne iş yapıyor? Leyla Lydia Tuğutlu eşi kimdir?

Miss Turkey 2008'de birinci olan ve birçok dizide rol alan güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu evlendiğini duyurdu. Bu güzel gelişmenin ardından Leyla Lydia Tuğutlu'nun kiminle evlendiği,eşi merak konusu oldu. Peki uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ceyhun Ergün ile evlenen Leyla Lydia Tuğutlu aslen nereli, eşi Ceyhun Ergün kimdir, mesleği ne?

Hızlıca evlendik, geldik: Geceye katılanlar arasında olan oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu da müjdeli haberi basın mensuplarıyla paylaştı. Uzun zamandır Ceyhun Ergün ile aşk yaşayan oyuncu, "Şu anda söylemek istiyorum artık, pandemi öncesinde ben evlilik teklifimi zaten almıştım. Geçtiğimiz aylarda Almanya'da çok kalabalık olmayan bir düğün ile hızlıca evlendik ve geldik" dedi.

İtalya'da evlilik teklifi aldığını söyleyen Tuğutlu, "Hızlıca hazırlamış, yüzüğü seçmiş çok da beğendim ve hoşuma gitti" diyerek "Bir kutlama da yapacağız ama acelemiz yok, müsait bir zamanda" diyerek evlendiğini ilk kez açıkladı.

Aşkları böyle ortaya çıkmıştı: ‘Bu Şehir Arkandan Gelecek’ dizisinde başrol oynayan Leyla Lydia Tuğutlu, geçtiğimiz aylarda final yapan TRT’nin sevilen dizisi ‘Filinta’da rol alan oyuncu Ceyhun Ergin’le 2017 yılında bir AVM'de objektiflere takılmıştı. El ele yürüyen ikili, fotoğraflarının çekildiğini fark edince, ayrılmak zorunda kalmıştı. Gazetecilerin aşk sorularına gülümsemekle yetinen sevgililerin iki aydır birlikte olduğu öğrenilmişti.

Leyla Lydia Tuğutlu kimdir: Leyla Lydia Tuğutlu, 29 Ekim 1989 tarihinde Almanya’nın Berlin şehrinde dünyaya geldi. Türk bir babanın ve Alman bir annenin kızı olan Leyla Lydia Tuğutlu, ilkokula Türkiye’de başladıktan sonra piyano dersleri almaya başladı. Konservatuvara da yarı zamanlı olarak devam etti. 5 yıl müzik ve keman dersleri aldı. Bu süre içerisinde bir model ajansında çalıştı. Anadolu Lisesi mezunu olan Tuğutlu, üniversiteye başladığında konservatuvarı bırakarak ilgi alanı olan manken ve fotomodelliğe başladı. Halen İstanbul Üniversitesi’nde Alman Dili ve Edebiyatı öğrencisidir. Türkçe, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Es-Es dizisinde İrem karakterini canlandırdı. atv’de yayınlanan Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu’nun kardeşi rolündeki Songül karakterini canlandırdı. Ardından Kiralık Aşk dizisinde İz karakterini canlandırdı. Delibal filminde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştı. Sonra ise Tatlı İntikam dizisinde Pelin karakterini ve Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Derin karakterini canlandırdı.

Tacını Paris Hilton taktı: Leyla Lydia Tuğutlu, Miss Turkey 2008 Güzellik Yarışması’nda birinci oldu ve tacını, yarışmanın jüri üyesi Paris Hilton taktı.

12 Aralık 2008 tarihinde Türkiye’yi Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde yapılan Miss World yarışmasında temsil etti. 2005’te Best Model of Turkey yarışmasında Best Promising seçilerek 2006’da Çin’de yapılan Miss Tourism Queen International’da ‘Princess’ ödülüne layık görüldü. Fashion TV Moda Ödülleri 2007’de “Gelecek vadeden model” seçildi.

Aşkları böyle ortaya çıkan Tuğutlu ve Ergin'in sonrasında mutlu birliktelikleri devam etmişti. Ünlü çift, zaman zaman sosyal medya üzerinden aşk paylaşımları da yapıyordu.