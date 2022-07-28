Ümit Özdağ gençlere çağrı yaptı: İkna edin olmuyorlarsa eve kilitleyin

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gençlere bir çağrıda bulunarak, "Gençlerle konuşuyorum, annenizi babanızı Zafer Partisi'ne oy vermeye ikan edin, ikna olmuyorlarsa seçim günü eve kilitleyin" açıklamasında bulundu.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kilis'te sığınmacıların nasıl gönderileceğine ilişkin canlı yayında toplantı yapan Özdağ gençlere bir çağrıda bulundu.

Özdağ, "Gençlerle konuşuyorum, annenizi babanızı Zafer Partisi'ne oy vermeye ikan edin, ikna olmuyorlarsa seçim günü eve kilitleyin" ifadelerini kullandı.

Gençlerin kendisine destek verdiğini iddia eden Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Annenizi ve babanızı da Zafer Partisine oy vermeye ikna edin, ikna olmuyorlarsa seçim günü eve kilitleyin. Oy kullanmasınlar"

"Bu ülkede 10 milyonu aşan sığınmacı var. Sığınmacıları yollayacak bir tek parti var. O da Zafer Partisi. Türk gençliğinin büyük bir desteği var. Benle fotoğraf çektirmeye geliyorlar nereye gitsem. Ben de onlara şöyle söylüyorum, annenizi ve babanızı da Zafer Partisine oy vermeye ikna edin, ikna olmuyorlarsa seçim günü eve kilitleyin. Oy kullanmasınlar." dedi.