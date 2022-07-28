Uğur Dündar'dan 'Putin' tezahüratları ile ilgili açıklama

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sarı lacivertli taraftarların 'Putin' tezahüratları ile ilgili açıklamada bulundu.

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sarı-lacivertli takımın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e sahasında 2-1 yenilip elendiği maçta sarı lacivertli taraftarların 'Vladimir Putin' tezahüratları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Çirkin ve kabul edilemez"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Dündar, "Viladimir Putin tezahüratı tabii ki çirkin ve kabul edilemez. Ancak bir grubun anlık tepkisini tüm taraftara ve camiaya maletme çabası da o tezahürat kadar çirkin!.." dedi.