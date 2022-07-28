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Muharrem ayının ilk orucu 30 Temmuz'da tutulacak

Muharrem ayının ilk orucu 30 Temmuz'da tutulacak

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şube Başkanı Sadık Düzgün kentte bulunan bazı cemevi yöneticileriyle Erzincan Cemevi'nde basın toplantısı düzenledi.

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Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şube Başkanı Sadık Düzgün, muharrem ayının ilk orucunu 30 Temmuz cumartesi günü tutacaklarını bildirdi.

Düzgün, kentte bulunan bazı cemevi yöneticileriyle Erzincan Cemevi'nde düzenlediği basın toplantısında, muharrem ayı denildiğinde ilk akla gelenin Allah rızası için tutulan oruç olduğunu ifade etti.

Muharrem ayı boyunca cemevlerinde hayırsever vatandaşların yaptıkları yardımları bir araya getirip her akşam oruç açma yemeği vereceklerini anlatan Düzgün, 30 Temmuz cumartesi günü muharrem ayının ilk orucunu tutacaklarını, aşure günü olan 11 Ağustos'ta da tüm cemevlerinde aşure dağıtılacağını söyledi.

Düzgün, muharrem orucuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Muharrem orucu, ay takvimine göre yılın ilk ayı ve ilk günüdür. Oruçlarımızı ilk günden itibaren tutmaya başlıyoruz. Tarihler bu ayın değerini ve kutsalını bir çok peygamberlerin kurtuluşa ve selamete erdikleri günler olarak verir. Hz. Muhammed ve ondan önce gelen peygamberler de bu kutsal ayda Allah rızası için oruç tutmuşlardır. Oruç, her türlü kötülüğü yaptıran hırs, nefis ve şeytani duyguları ıslah etmek için yapılan riyasız bir ibadettir. Tek kelimeyle oruç nefsin ıslah edilmesidir. Muharrem ayı denildiğinde ilk akla gelen Allah rızası için tutulan oruçlarımızdır."

Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Düzgün, "İnancımıza göre bu ay, Allah'ın rızasını ve sevgisini kazanmak, toplumsal birlik, kardeşlik, barış duygularımızı pekiştirmek, zulme ve haksızlığa karşı çıkmak, mazlumdan yana olmak için özü dara çekme ve gönülleri insan onuru ile yıkama ayıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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