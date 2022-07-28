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Dikey bahçeleri söken İBB'nin projeleri tutmadı İstanbulluları kızdıran görüntü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dikey bahçeleri söken İBB'nin projeleri tutmadı İstanbulluları kızdıran görüntü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yol kenarlarında söktüğü dikey bahçelerin yerine yerleştirdiği reklam panolarını kaldırırken vatandaşlar buraların boş kalmasına tepki gösterdi.

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İstanbul'da kara yolları kenarında bulunan ve yeşilliğiyle dikkati çeken dikey bahçeler, yaklaşık 1,5 yıl önce bakım bedelleri yüksek olduğu öne sürülerek İBB tarafından sökülmeye başlandı.

Çiçeklerin yerine "Konuşan Duvarlar Projesi" kapsamında grafiti yapılacağını duyuran İBB, ilk çalışmasını da Kadıköy-Üsküdar bağlantı yolunun Fikirtepe mevkisinde yaptı. Gelen tepkiler üzerine grafiti çalışmasına son verilerek sarmaşık bitkiler dikileceği açıklandı.

Aradan geçen sürede birçok dikey bahçe belediye ekipleri tarafından söküldü. Boş kalan bazı duvarlara temmuz ayı başından itibaren devasa reklam panoları asıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çıkışında, Ankara istikameti Altunizade mevkisinde dikey bahçelerin söküldüğü duvara asılan üç büyük reklam panosu, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine söküldü.

İBB tarafından D-100 kara yolu ve çevre yollarında yer alan çok sayıda dikey bahçe kurumaya terk edilip sökülürken bahçelerin bulunduğu duvarlar ise boş kaldı.

"4 senedir yapılan bir şey yok"
Kent sakinleri, dikey bahçelerin kaldırılıp yerlerinin boş bırakılmasına tepki gösterdi.

Dikey bahçelerin kaldırılmasının İBB'nin beceriksizliği olduğunu dile getiren bir vatandaş, "4 sene aşağı yukarı bitiyor, 4 senedir yapılan bir şey yok." dedi.

Başka bir vatandaş ise dikey bahçelerin kaldırılmasının yanlış olduğunu anlatarak, "Aferin, söksün, yapılacak olanları da yapmasın." ifadesini kullandı.

Metrodaki yürüyen merdivenlerin bozuk olduğundan şikayet eden bir kişi de nefes nefese kaldığını belirterek, merdivenleri çıkarken zorlandıklarını kaydetti.

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