BIST 2.568
DOLAR 17,94
EURO 18,23
ALTIN 1.002,96
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında büyük hata! Maçtan sonra ortaya çıktı Willian Arao başrolde

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında büyük hata! Maçtan sonra ortaya çıktı Willian Arao başrolde

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e yenilerek elendiği maçta ilk golde yapılan hata taraftarı çileden çıkarttı. Orta sahadan geriye öylesine koşan ve hiçbir adamı tutmayan Willian Arao, yenilen golde büyük pay sahibi oldu.

Abone ol

Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen sarı-lacivertliler sürpriz bir şekilde Dinamo Kiev'e elenerek taraftarına büyük moral bozukluğu yaşattı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arão'nun yenilen goldeki oyuncu takibi taraftarları kızdırdı. Orta sahadan geriye koşmaya başlayarak hiçbir adamı tutmayan Willian Arão, yenilen golde büyük pay sahibi oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Hukuk, işletme, iktisat ve siyasal bilgiler fakültesi harç ücretleri 2022-2023 kaç para oldu?
Hukuk, işletme, iktisat ve siyasal bilgiler fakültesi harç ücretleri 2022-2023 kaç para oldu?
Tofaş ve Ford'un ardından bir otomobil devi daha Türkiye'de üretimlerini durdurdu
Tofaş ve Ford'un ardından bir otomobil devi daha Türkiye'de üretimlerini durdurdu
Kredi ve kart borçlularına iyi haber iki bakanlık çalışma başlattı ayrıntılar netleşti
Kredi ve kart borçlularına iyi haber iki bakanlık çalışma başlattı ayrıntılar netleşti
Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması! Ne zaman açıklanacak?
Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması! Ne zaman açıklanacak?
AÖF bölümleri 2022 taban puanları 4 yıllık bölüm taban puanları listesi
AÖF bölümleri 2022 taban puanları 4 yıllık bölüm taban puanları listesi
Rekabet Kurulu'ndan Coca Cola kararı
Rekabet Kurulu'ndan Coca Cola kararı
MİT oyunu oynayan 5 kişi jandarmayı kandırmaya çalıştı! İçlerinden biri avukat
MİT oyunu oynayan 5 kişi jandarmayı kandırmaya çalıştı! İçlerinden biri avukat
Yarın telefonlarda '5G' ibaresi görülecek! Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda test edilecek
Yarın telefonlarda '5G' ibaresi görülecek! Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda test edilecek
AÖF açıköğretim bölümleri taban puanları 2022 tablosu-2 yıllık/4 yıllık bölüm taban puanları
AÖF açıköğretim bölümleri taban puanları 2022 tablosu-2 yıllık/4 yıllık bölüm taban puanları
İstanbul TEM otoyolunda korkunç kaza! Kamyon otomobilin üzerine devrildi
İstanbul TEM otoyolunda korkunç kaza! Kamyon otomobilin üzerine devrildi