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Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında büyük hata! Maçtan sonra ortaya çıktı Willian Arao başrolde
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e yenilerek elendiği maçta ilk golde yapılan hata taraftarı çileden çıkarttı. Orta sahadan geriye öylesine koşan ve hiçbir adamı tutmayan Willian Arao, yenilen golde büyük pay sahibi oldu.Abone ol
Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen sarı-lacivertliler sürpriz bir şekilde Dinamo Kiev'e elenerek taraftarına büyük moral bozukluğu yaşattı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arão'nun yenilen goldeki oyuncu takibi taraftarları kızdırdı. Orta sahadan geriye koşmaya başlayarak hiçbir adamı tutmayan Willian Arão, yenilen golde büyük pay sahibi oldu.