MİT oyunu oynayan 5 kişi jandarmayı kandırmaya çalıştı! İçlerinden biri avukat

ANTALYA'da karakola giderek MİT elemanı olduklarını söyleyen 5 şahıs, Estonyalı bir kişinin evinde arama yapılmasını talep etti. Ellerindeki arama kararının ve kimliklerin sahte olduğunun anlaşılması üzerine 5'i de gözaltına alındı. Şahısların neden böyle bir işe kalkıştığı bilinmezken Interpol tarafından aranması olduğu belirlenen Estonyalı kişi geri gönderilecek.

Abone ol

Antalya’nın Alanya ilçesi Kargıcak Mahallesi'nde ikamet eden Estonya uyruklu O.R.’nin adresine öğle saatlerinde giden 5 kişi kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıttı. O.R.’ye MİT mensubu olduklarını söyleyen 5 kişi İnterpol tarafından aranan eşinin bir saat içerisinde gelmesini, gelmemesi halinde eve jandarma ile gelip arama yapacaklarını ve kendisini gözaltına alacaklarını söyledi.

Daha sonra akşam saatlerinde Mahmutlar Jandarma Karakoluna giden C.T. (43), T.A. (54), İ.Y. (58), Ş.T. (51) ve M.D.Ç. (32), kendilerini Cumhurbaşkanlığınca özel görevlendirilmiş MİT mensubu olarak tanıttı.

Ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Yetkilendirilmiş Savcısı Tamer Güngören imzalı arama kararını göstererek İnterpol tarafından arandıklarını iddia ettikleri Estonya uyruklu O.R.(43), ve eşi H.R.’nin (49), Kargıcak Mahallesi'nde bulunan evlerinde arama yapılmasını ve şahısların gözaltına alınmasını talep etti.

Yapılan incelemelerde şahısların MİT’çi olmadıkları tespit edildi

Mahmutlar Jandarma Karakoluna bağlı ekipler Alanya Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilen talimat doğrultusunda yaptıkları incelemelerde şahısların ibraz ettiği MİT kimliği ve arama kararının sahte olduğunu tespit etti.

İçlerinden biri avukat çıktı

Jandarma ekipleri sahte MİT kimliği ile karakola giren C.T., T.A., İ.Y., Ş.T. ve M.D.Ç.’yi gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde M.D.Ç.’nin Antalya Barosuna kayıtlı avukat olduğu, C.T.’nin 30'a yakın suç kaydının bulunduğu ancak aranma kaydının olmadığı öğrenildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Estonyalıyı Interpol arıyormuş

Öte yandan, İnterpol tarafından arandığı belirlenen H.R, jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Mavi bültenle arandığı belirlendi. H.R, işlemlerinin ardından Antalya Geri Gönderme Merkezine gönderildi.