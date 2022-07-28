BIST 2.565
DOLAR 17,93
EURO 18,35
ALTIN 1.005,72
HABER /  DÜNYA

Covid-19 yeniden Wuhan'da! Kabus başladığı yere döndü tam kapanma kararı

Covid-19 yeniden Wuhan'da! Kabus başladığı yere döndü tam kapanma kararı

Covid-19'un çıkış noktası denen Çin'in Wuhan kentinde 4 pozitif vaka görüldü. Bunun üzerine ülkede uygulanan 'sıfır vaka' politikası nedeniyle Wuhan'ın bir bölgesinde 3 günlük tam kapanma ilan edildi.

Abone ol

Sıfır Covid stratejisi izleyen Çin'in Wuhan kenti bir kapanmayla daha karşı karşıya. 12 milyon nüfuslu kentte yapılan rutin kontrollerde 2 vakaya rastlandı. Ardından bu kişilerle temaslı olan 2 kişide daha coronavirüs görüldü. Bu durum yetkilileri alarma geçirdi.

Kentin, 1 milyon nüfuslu Ciangşia bölgesinde, kısıtlamalara gidildi. Tüm eğlence mekanları kapatıldı, toplu taşımalar durduruldu.

Ciangşia sakinlerinden, 3 günlük karantina süresi boyunca bölgeyi terk etmemeleri ve acil bir durum olmadıkça evlerinden çıkmamaları istendi.

Çin'in vakaların önüne geçmek için uyguladığı "sıfır Covid stratejisi" zaman zaman tam kapanmalara neden oluyor. Ülkenin finans başkenti 25 milyon nüfuslu Şangay, geçtiğimiz ay "2 aylık bir tam kapanmadan" çıktı.

Bazı şirketler, üretimin devam etmesi için, çalışanlarından eve gitmeleri yerine, teması en aza indirmek amacıyla iş yerlerinde kalmalarını istedi.

Bu hafta da Wuhan kenti üzerine yapılan araştırmalar, virüsün ortaya çıkış noktasını kanıtlar nitelikteydi. Hakem onaylı iki araştırmanın verileri, virüsün yayılmaya başladığı yer olarak, Wuhan'daki hayvan pazarını işaret ediyordu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Korkutan gelişme! 3 aylık içme suyu kaldı deniyor! Herkes tedirgin: Burası yetmez
Foto Galeri Korkutan gelişme! 3 aylık içme suyu kaldı deniyor! Herkes tedirgin: Burası yetmez Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk kimdir, aslen nereli? Özyeğin Üniversitesi Rektörü özgeçmişi
Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk kimdir, aslen nereli? Özyeğin Üniversitesi Rektörü özgeçmişi
Eski Başbakan'ın silahla sokağa çıktığı fotoğraflar ülkeyi karıştırdı
Eski Başbakan'ın silahla sokağa çıktığı fotoğraflar ülkeyi karıştırdı
İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş kimdir, aslen nereli? Prof. Dr. Erkan İbiş özgeçmişi
İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş kimdir, aslen nereli? Prof. Dr. Erkan İbiş özgeçmişi
Ahmet Hakan cinsel içerikli video beğendi işin aslı ortaya çıktı
Ahmet Hakan cinsel içerikli video beğendi işin aslı ortaya çıktı
Eski MOSSAD Başkanı General Danny Yatom : Erdoğan'ın amacı Osmanlı'yı diriltmek
Eski MOSSAD Başkanı General Danny Yatom : Erdoğan'ın amacı Osmanlı'yı diriltmek
Bilkent Üniversitesi Rektörü Abdurrahman Kürşat Aydoğan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında
Bilkent Üniversitesi Rektörü Abdurrahman Kürşat Aydoğan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında
Fenerbahçe, Luan Peres ile anlaştı! Yeni transfer İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe, Luan Peres ile anlaştı! Yeni transfer İstanbul'a geliyor
Akşener sıcak baktı! İYİ Parti'de "ön seçim" hazırlığı
Akşener sıcak baktı! İYİ Parti'de "ön seçim" hazırlığı
Bursa Yaz Spor Okulları’yla tatil renkleniyor
Bursa Yaz Spor Okulları’yla tatil renkleniyor
Polisin dikkati 97 bin liralık dolandırıcılığı önledi
Polisin dikkati 97 bin liralık dolandırıcılığı önledi