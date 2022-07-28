Korkutan gelişme! 3 aylık içme suyu kaldı deniyor! Herkes tedirgin: Burası yetmez
İçme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül barajında su seviyesi yüzde 6’ya kadar düştü. Sivas’ın 3 aylık suyunun kaldığı belirtildi.
Sivas’ta içme suyunun büyük oranda sağlandığı 4 Eylül barajında su seviyesi yüzde 6’ya düştü. Kuruma noktasına gelen barajda geçtiğimiz yıl bu aylarda su seviyesi yüzde 11.15 olarak ölçülmüştü.
Devlet Su İşleri (DSİ) 19. Bölge Müdürü Muharrem Çağlancı; İl Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada karşı karşıya gelinen durumu gözler önüne serdi. Çağlancı Sivas’ın 3 aylık suyu kaldığını belirtti.
Öte yandan, yaklaşık 50 kilo metre mesafede bulunan Pusat Özen barajından 4 Eylül Barajına su naklini ön gören proje üzerindeki çalışmalarda sürüyor.
Projenin yılsonuna kadar tamamlanarak şehrin suya kavuşturulması amaçlanıyor.