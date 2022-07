Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk kimdir, aslen nereli? Özyeğin Üniversitesi Rektörü özgeçmişi

İSTANBUL'daki Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk atandı, karar Resmi Gazete ile duyuruldu. Bu gelişmenin ardından Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk kimdir, aslen nereli soruları merak edildi. İşte Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk hakkında merak edilenler...

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Abdurrahman Kürşat Aydoğan, İstinye Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Erkan İbiş, Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk atandı.

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk kimdir?

Esra Gençtürk 1977 yılında Robert Kolej’den, 1981 yılında da University of Southern California’dan mezun olduktan sonra İşletme Yüksek Lisans derecesini 1983 yılında, Pazarlama doktorasını 1990 yılında University of Minnesota'da tamamladı. 1989 - 1996 yılları arasında The University of Texas at Austin'de Pazarlama ve Uluslararası İşletme öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Gençtürk, 1996-2009 yılları arasında da Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalıştı. Özyeğin Üniversitesi’ne 2009 yılında Sektörel Çözümler Programı Akademik Direktörü olarak katılan Gençtürk, 2011 yılında Rektör Yardımcılığı, Şubat 2014 itibariyle de Rektörlük görevini üstlendi.

University of Minnesota “Robert Lieberman Memorial Award for Teaching Excellence” ödülüne hak kazanmış olan Prof. Dr. Gençtürk, hem fakülte hem de üniversite genelinde yedi ayrı öğretimde mükemmellik ödülüne aday gösterildi. Prof. Dr. Gençtürk’ün araştırma konularından başlıcaları; stratejik pazarlama ve rekabet stratejileri, dağıtım kanalları yönetimi, yabancı pazarlara giriş ve yayılma stratejileri, araştırma tasarımı ve ölçüm değerlendirmeleridir. Ödül alan araştırmalarına ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerine ilaveten Journal of International Business Studies, Journal of International Marketing, Journal of International Management, and Advances in International Marketing dergilerinin yazı kurullarında yer aldı. Prof. Dr. Gençtürk, 2005-2010 yıllarında İletişim Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı American Marketing Association Global Special Interest grubunun 2011 yılında başkanı seçildi.