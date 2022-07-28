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Bursa'da çöp evde bulunan Cem Muhammet kilo alıyor sağlık durumunu rektör açıkladı

BURSA'da çöp evde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet'ten bu kez iyi haber var. Cem'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Genel durumu bir miktar daha iyi durumda. 300 gram kilo aldı” dedi. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ise Muhammet’in bugün kendi başına yürümeye başladığını ifade etti.

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Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde üç gündür tedavisine devam edilen 9 yaşındaki Cem Muhammet A.'yı AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ziyaret etti. Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Genel durumu bir miktar daha iyi durumda. Uzun bir süreç olacak. Kısa sürede bir iyileşme beklemiyoruz. Yavaş yavaş olacak. Bu anlamda kan tablosu ve kalp atışı daha iyi. Fazla yoğunlukta bir ilgi ile karşılaştı. Bu ona da ilginç geliyor. Kendini güvende hissediyor olması bile çok pozitif bir şey. Dünden bugüne 300 gram kilo aldı. Her gün takip edilecek. Bizim için kilo önemli bir kriter” dedi.

"Bugün tek başına yürüdü"
Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ise, “Gözle görülür bir iyileşme var. Kilo almaya başladı. 300 gram kilo aldı. Bugün tek başına yürüdü. Bu çok önemli bir gelişme. Kalp hızı yüksekti, normale dönmeye başladı. Biraz ateşi var. Kalorisini arttırdık. Giderek daha iyi oluyor. Kademeli olarak tedavi yapıyoruz.

Çocuk psikiyatrisi hocalarımız yakından da takip ediyor. Biraz uzun sureli bir tedavi olacak. Zamana yayılan, adım adım giden tedavi sürecimiz var. Şimdiye kadar olumlu yanıtlar aldık. Umarım bundan sonra da böyle gider” sözlerine yer verdi.

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