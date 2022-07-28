İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 3 teröristin öldürüldüğünü ABD'ye böyle duyurdu: Taziyenizi bekliyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye sınırından ülkemize sızan 3 PKK’lı teröristin ölü ele geçirildiğini duyurdu. CENTCOM'un taziye yayınlamasına atıf yapan Soylu "Dostlarımızdan" taziye mesajı bekliyoruz." dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye sınırından sızma girişimindeki 3 teröristin öldürüldüğünü duyurarak, teröristler için taziye mesajı yayınlayan ABD'ye çağrı yaptı.

İçişleri Bakanı Soylu sosyal medya mesajında "Topraklarımızda terörist istemiyoruz teslim olun Suriye sınırından ülkemize sızan 3 PKK’lı terörist; Emniyet İstihbaratımızın takibi, Mardin Emniyet ve Jandarma, İHA, SİHA, hava takviyesi ve PÖH, JÖH desteğiyle ölü ele geçirildi. "Dostlarımızdan" taziye mesajı bekliyoruz." dedi.

3 terörist öldürüldü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Mardin Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesince sürdürülen çalışmalar kapsamında dün Nusaybin ilçesi Günyurdu köyü bölgesinde insansız hava aracı (İHA) vasıtasıyla 3 örgüt mensubunun görüntüsünün alındığı belirtildi.

Terör örgütü mensuplarının İHA'lar aracılığıyla işaretlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saatlerce süren sabırlı takip sonucu Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile koordine kuruldu ve anında imha göreviyle havalanan F-16 ve SİHA atışlarıyla 3 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi. Ayrıca atış gerçekleştirilen noktalar ve çevresini taramak, bahse konu bölgede olabilecek diğer örgüt mensuplarının da etkisiz hale getirilebilmesi amacıyla PÖH ve JÖH ortaklığında başlatılan geniş çaplı operasyonlar devam ediyor."

Hiç samimi değiller

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) bir skandala imza atarak hem Türkçe hem de İngilizce hasabından kadın teröristler için taziye mesajı yayımlamıştı. Bakan Soylu dün ABD'den şehit askerler için mesaj yayınlaması üzerine CENTCOM mesajını hatırlatarak böyle tepki göstermişti:

"Hiç samimi değil. PKK yöneticisine resmî ağıt yakan ABD resmî makamlarının, Şehit olan kahramanlarımıza yönelik taziyesi, terör örgütüyle sinsice eşit kılma çabasıdır. Hiç samimi değil..."