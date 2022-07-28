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Tunceli AK Parti İl Başkanı askeri törenle karşılandı haberi ortalığı karıştırdı Valilik açıklama yaptı

Tunceli AK Parti İl Başkanı askeri törenle karşılandı haberi ortalığı karıştırdı Valilik açıklama yaptı

TUNCELİ AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın’ın bir jandarma karakolu ziyareti sosyal medyada gündem oldu. Askeri törenle karşılandığı iddialarına karşılık Tunceli Valiliği konu ile ilgili gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Komutanın görevden alındığı iddialar arasında.

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TUNCELİ AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın Çemişgezek Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı’nı ziyaret etti. Ziyarete AK Parti Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız ve AK Parti Çemişgezek İlçe Başkanı Uğur Oğuz Köse de eşlik etti. Gündeme oturan ise bu ziyarette askeri törenle karşılandığı iddiaları oldu. 

Sercan Özaydın ortalığı ayağa kaldıran görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Sercan Özaydın söz konusu ziyarette paylaşılan fotoğraflarda alınmış bir görüntü kesitinin jandarmayı karalamak isteyenler tarafından kullanıldığını söyledi.

Özaydın: Yalan propagandaları ciddiye almayacağım

Kendisine yöneltilen eleştirileri kabul etmediğini söyleyen Özaydın şu açıklamayı yaptı:
*“Tunceli’de bitme noktasına gelmiş terörist unsurlar karşısında şanlı ordumuzu yıpratmak için uzun süredir yapılan haberleri kınıyorum. Yalan propagandalarla akamete uğratma hevesinde olan hiçbir odağı ve örgütü asla dikkat almayacağız” 

Valilik: Gerekli işlemler başlatılmıştır

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise “27 Temmuz 2022 günü basına ve sosyal medya platformlarına yansıyan Çemişgezek İlçemiz Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı ziyareti görüntüleri ile ilgili olarak; konunun tüm yönleriyle araştırılması için valiliğimizce gerekli işlemler başlatılmıştır” denildi.

Komutan görevden alındı iddiası

Görüntülerin ardından komutan görevden alındığı şeklinde bilgiler iddialar arasında.

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