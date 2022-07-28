Yaz sıcağında tavuk döner tehlikesi bunlara dikkat!

Yaz sıcaklarının etkisini göstermesiyle gıda zehirlenmelerinde de artışlar başladı. Uzmanlar ve sektördeki işletmeler, tavuk dönerin bilindik ve güvenilir yerlerden tüketilmesi gerektiğini belirtti.

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Türkiye’nin en sıcak illerinden Adana’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Hal böyle olunca da gıda zehirlenme riskleri artıyor. Dışarıda herkesin severek tükettiği tavuk döner ise en çabuk bozulan gıdalar arasında yer alıyor. Uzmanlar ise tavuk dönerin bilindik ve güvenilir yerlerden tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Sektörde faaliyet gösteren işletmeler ise tavuk dönerin yaz aylarında 3 saatten fazla takılı kalmaması gerektiğini, sürekli yenileme işlemi yaptıklarını belirtiyor.

“Tavuk mutluluk veriyor”

Acıbadem Adana Hastanesi’nde görevli Uzman Diyetisyen Pakize Gizem Akgül, tavuğun besin değerleri ve sağlık açısından çok önemli olduğunu belirtti. Diyetisyen Akgül, tavuğun mutluluk hormonu salgıladığını da ifade ederek, “Özellikle tavuğun içerisinde triptofan dediğimiz amino asit vardır. Bu da özellikle mutluluk duygusunu tetikleyen serotonin hormonunun sentezlenmesini sağlar. Yani tavuk, aslında mutlu eden gıdalardan biridir. O yüzden de biz diyet listelerine mutlaka tavuğu ekliyoruz” diye konuştu.

Tavuk tüketiminin faydalı olduğunu da ifade eden Diyetisyen Akgül, daha az kolesterol içerdiği için kalp ve damar hastalarının özellikle tavuk eti tüketmesini tavsiye etti.

“Buzdolabında en fazla 3-4 gün dayanır”

Yaz sıcaklarında tavuğun korunmasına daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Diyetisyen Akgül, “Tavuk satın alınırken güvenilir yerlerden alınmalı. Ayrıca temiz koşullarda hazırlanmış olmasına dikkat edilmeli. Satın alınacak tavukların soğuk zincirlerde korunmuş olması çok önemlidir” dedi.

Tavuğun pişirilme sürecindeki detaylara da dikkat çeken Diyetisyen Akgül, “Tavuk eti iyi pişirilmeli, çiğ kalmamalı. Özellikle iç sıcaklığı 72 dereceyi mutlaka bulmalı. Pişmiş tavuk alırken de çok dikkat edilmeli. Pek çok restoranda bulunan ve çok da tercih edilen tavuk döneri mutlaka bildiğiniz ve güvendiğiniz yerden alın” diye konuştu.

Diyetisyen Akgül, tavuğun satın alındıktan sonra evde muhafaza edilmesine ilişkin olarak, “Alındıktan sonra çiğ haldeyken 3-4 günden fazla buzdolabında, 4 aydan fazla da derin dondurucuda saklanmamalıdır. Eğer pişirilerek konulduysa buzdolabında 1-2 gün içerisinde tüketilmelidir. Pişmiş tavuğu buzdolabında bile olsa 2 günden fazla bekletmeyin” dedi.

“Dikkat edilmezse tavuk zehirlenmesi oluyor”

Kentte uzun yıllardır tavuk dönercilik yapan Mehmet İkram Taş ise yaz aylarında tavuk dönerin 3 saatte bir yenilenmesi gerektiğini belirtti. Taş, “Normal tüketilen tavuk sıcak ortamda durmamalı ve günlük tüketilmeli. Tavuk dönerin ise gün boyu sıcakta durması zararlı ve gıda zehirlenmesine yol açar. Tavuk döneri günde en az 3-4 defa yeniliyoruz. Tavuk döner veya tavuk bilindik yerlerden alınıp tüketilmeli. Özellikle yaz aylarında dikkat edilmezse tavuk zehirlenmesi oluyor” şeklinde konuştu.