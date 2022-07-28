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Dükkanına giren hırsızı yakaladı asıl şoku ondan sonra yaşadı

Dükkanına giren hırsızı yakaladı asıl şoku ondan sonra yaşadı

BURSA'da pastaneden hırsızlık yapan şahıs tam kaçmak üzereyken dükkan sahibi tarafından kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık şoku yaşayan dükkan sahibi şüpheli ile konuştuktan sonra bir şok daha geçirdi. Hırsız, köylüsü çıktı. Dükkan sahibi, "Dükkanıma giren hırsız köylüm çıktı. Ailesini falan herkesi tanıyorum. Tanıdık çıktığı için de çok üzüldüm" dedi.

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Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde dükkanı açmak için gelen Erkan Türkmen içeride birinin olduğunu fark etti. İçerideki kişiye bağıran dükkan sahibi Türkmen, hırsızın girdiği yeri tahmin ederek kıskıvrak yakaladı.

Hırsızı etkisiz hale getiren dükkan sahibi hırsızla konuştuğunda şahsın kendi köylüsü olduğunu söylemesi üzerine şaştı kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi hırsızlık şüphelisi şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

"Ailesini falan herkesi tanıyorum"
Dükkanına giren hırsızın kendi köylüsünü olduğu söyleyen Erkan Türkmen, 'Sabah 05.30'da işyerimizi açmaya geldiğimde içeride hırsız olduğunu fark ettim. Bağırdım tabi, o sırada hırsız panik yaptı. Ben içeriye girdiği yeri tahmin ettiğim için hemen o noktaya koştum. Dolabın üstünden atlayarak kaçmaya çalıştı. O sırada yakaladım hırsızı. Polisi aradık, geldi aldılar. Yarım saat sonra tekrar gelip özür diledi. Dükkanıma giren hırsız köylüm çıktı. Ailesini falan herkesi tanıyorum. Tanıdık çıktığı için de çok üzüldüm. Ailevi nedenlerden dolayı 2-3 gündür eve gitmiyormuş. Aç kaldığı için girmiş' dedi.

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