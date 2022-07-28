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2 yıllık açıköğretim bölümleri AÖF 2022 taban puanları

2 yıllık açıköğretim bölümleri AÖF 2022 taban puanları

ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu ile birlikte açıköğretim bölümleri belli oldu. Peki, 2 yıllık ve 4 yıllık Anadolu Üniversitesi AÖF açıköğretim bölümleri kodları nedir? İşte 2022 açıköğretim üniversite bölümleri....

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YKS sınav sonuçlarının 18 Temmuz'da açıklanmasının ardından 2 yıllık ve 4 yıllık açıköğretim taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması sıkça araştırılmaya başlandı. İşte Anadolu Üniversitesi ile 2 yıllık ve 4 yıllık açıköğretim taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması...

Anadolu üniversitesinin 2 yıllık ve 4 yıllık açıköğretim taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması araştırmaya başladı. Peki Anadolu Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık AÖF taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması yayımlandı mı? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

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