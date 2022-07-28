Cinsel organ fotoğraflarıyla sarsıldı genç oyuncudan 400 kez taciz şikayeti

Oyuncu ve şarkıcı Ecem Koyunlu'nun (27) başı sosyal medya üzerinden yüzlerce kişi tarafından kendisine gönderilen cinsel taciz içerikli fotoğraflarlar ve mesajlarla dertte. Sınırı aşan mesajlar nedeniyle Koyunlu'nun 400'e yakın sayıda savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

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Oyuncu ve şarkıcı Ecem Koyunlu (27) sosyal medya üzerinden yüzlerce kişinin kendisine cinsel taciz içerikli fotoğraflar ve konuşmalarda bulunduğunu ileri sürerek suç duyurusunda bulundu.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Arka Sokaklar isimli dizide aldığı küçük rollerle oyunculuk hayatına giren Ecem Koyunlu'nun takipçileriyle başı derde girdi. Paylaştığı fotoğrafların ardından kendisine sık sık taciz içerikli mesajlar ve fotoğraflar gönderildiğini iddia eden Koyunlu sorumlularının cezalandırılmasını istedi.

Ecem Koyunlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurularının neredeyse 400'e yakın olduğu ortaya çıkarken, şikâyete konu bir tacizde sosyal medya kullanıcısının taciz içerikli mesajlar attığını, bu mesajlara cevap vermemesine rağmen eylemin sıklıkla devam ettiği belirtildi. Dilekçesinde söz konusu içeriklerden dolayı psikolojik rahatsızlık duyduğunu anlatan Koyunlu, her sosyal medya platformunda aynı durumla karşılaştığını söyledi.

Cinsel içerikli fotoğraflar

Bir sosyal medya kullanıcısının kendisine mesaj yoluyla cinsel organ ve cinsel içerikli fotoğraflar attığını söyleyen Koyunlu dilekçede, 'Facebook üzerinden mesaj yoluyla çıplak kadın ve cinsel organ fotoğrafları gönderildi. Fotoğraflar üzerinden tacize maruz kaldım' şeklinde konuştu. Şikâyet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Suçunu kabul etti

Savcılık soruşturma kapsamında oyuncuya gönderilen fotoğrafları inceleme altına aldı. Yapılan incelemelerde fotoğrafların cinsel taciz içerikli olduğu belirlendi. Fotoğrafları attığı belirlenen şüpheli Mehmet V.'nin ifadesine başvuruldu. Şüpheli söz konusu cinsel içerikli fotoğrafların kendisi tarafından gönderildiği itiraf ederek pişman olduğunu dile getirdi.

3 yıl hapsi isteniyor

Yürütülen soruşturma sonunda Mehmet V., hakkında 'Cinsel Taciz' suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.