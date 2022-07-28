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Tanınmamak için yüzünü kapattı! Mide bulandıran olay ailesine anlatmasıyla ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tanınmamak için yüzünü kapattı! Mide bulandıran olay ailesine anlatmasıyla ortaya çıktı

 AFYONKARAHİSAR’da kaçırdığı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs tutuklandı. Tutuklanan şahsın tanınmamak için yüzünü tişörtü ile kapatması dikkat çekti.

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Edinilen bilgilere göre, 24 Temmuz'da M.B.K. (18) isimli şahıs kendisine aşık olduğunu söylediği 18 yaşından küçük kızla görüşme bahanesiyle bir araya geldi.

Ardından kız çocuğunu kaçırdığı iddia edilen M.B.K.’nin cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Olay, çocuğun yaşananları ailesine anlatmasıyla ortaya çıktı. Çocuklarının olayı anlatmasının ardından aile üyeleri polise başvurdu. Ailenin şikayeti üzerine M.B.K., Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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