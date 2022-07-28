BIST 2.544
DOLAR 17,89
EURO 18,32
ALTIN 997,06
HABER /  SPOR

Mircea Lucescu'dan Putin tezahüratına tepki! Basın toplantısına katılmadı

Temsilcimiz Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nden eleyen Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu, tribünlerde yapılan Vladimir Putiin tezahüratlarına tepki göstererek basın toplantısına katılmadı.

Abone ol

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri maçın ardından basın toplantısına katılmadı.

Fenerbahçe tribünlerinde Putin tezahüratı
Karşılaşmanın 57. dakikasında Dinamo Kiev Vitaliy Buyalskyi'nin golüyle öne geçerken, futbolcu sarı-lacivertli tribünleri kışkırtarak gol sevincini yaşadı. Bu hareketi yüzünden Buyalskyi sarı kart görürken, Fenerbahçe tribünleri ise "Vladimir Putin" tezahüratında bulundu.

Lucescu basın toplantısına katılmadı
Ukrayna temsilcisinin teknik direktörü Mircea Lucescu yaşanan bu olay nedeniyle Fenerbahçe maçı sonrası tepki göstererek basın toplantısına katılmadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Jorge Jesus, Emre Mor'u neden oyundan çıkardığını açıkladı
Jorge Jesus, Emre Mor'u neden oyundan çıkardığını açıkladı
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Şili’de 6.2 büyüklüğünde deprem
Şili’de 6.2 büyüklüğünde deprem
Sigara tartışması kanlı bitti! 16 yaşındaki genç babasını öldürdü
Sigara tartışması kanlı bitti! 16 yaşındaki genç babasını öldürdü
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek kırmızı kart gördü! Gözyaşlarını tutamadı
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek kırmızı kart gördü! Gözyaşlarını tutamadı
Fenerbahçe transferi açıkladı! Luis Gustavo'nun yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe transferi açıkladı! Luis Gustavo'nun yeni takımı belli oldu
Süleyman Soylu ret oyu veren CHP'ye tepki gösterdi
Süleyman Soylu ret oyu veren CHP'ye tepki gösterdi
FED son dakika faiz kararını açıkladı! Doların ilk tepkisi ne oldu?
FED son dakika faiz kararını açıkladı! Doların ilk tepkisi ne oldu?
Bakan Akar ile Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov, "tahıl sevkiyatını" görüştü
Bakan Akar ile Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov, "tahıl sevkiyatını" görüştü
ABD'den flaş terörle mücadele mesajı: "Türkiye'nin yanındayız"
ABD'den flaş terörle mücadele mesajı: "Türkiye'nin yanındayız"