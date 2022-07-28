Mircea Lucescu'dan Putin tezahüratına tepki! Basın toplantısına katılmadı

Temsilcimiz Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nden eleyen Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu, tribünlerde yapılan Vladimir Putiin tezahüratlarına tepki göstererek basın toplantısına katılmadı.Abone ol
Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri maçın ardından basın toplantısına katılmadı.
Fenerbahçe tribünlerinde Putin tezahüratı
Karşılaşmanın 57. dakikasında Dinamo Kiev Vitaliy Buyalskyi'nin golüyle öne geçerken, futbolcu sarı-lacivertli tribünleri kışkırtarak gol sevincini yaşadı. Bu hareketi yüzünden Buyalskyi sarı kart görürken, Fenerbahçe tribünleri ise "Vladimir Putin" tezahüratında bulundu.
Lucescu basın toplantısına katılmadı
Ukrayna temsilcisinin teknik direktörü Mircea Lucescu yaşanan bu olay nedeniyle Fenerbahçe maçı sonrası tepki göstererek basın toplantısına katılmadı.