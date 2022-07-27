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Dinamo Kiev'in golü sonrası Fenerbahçe taraftarından 'Vladimir Putin' tezahüratı
Fenerbahçe taraftarı, Ukrayna Takımı Dinamo Kiev'in ilk golünü atan Buyalski'nin tribünlere yaptığı hareket sonrası Putin tezahüratları söyledi.Abone ol
Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Dinamo Kiev ile karşılaştı.
90 dakikanın yetmediği maçta Fenerbahçe, rakibi Dinamo Kiev'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.
'Putin' sloganları atıldı
Maç sırasında Ukrayna Takımı Dinamo Kiev’in ilk golünü atan Buyalski'nin tribünlere yaptığı hareket sonrası, taraftartan ilginç bir tepki geldi.
Fenerbahçeli taraftarlar, "Vladimir Putin oley" şeklinde sloganlar attı.