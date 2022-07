Konutta müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak: Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi geliyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çankaya İleri Mahallesi'nde yapılacak konutların temel atma törenine katıldı. Bakan Kurum "İnşallah yeni sosyal konut projelerimizi de önümüzdeki ay itibariyle, Cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatacağız" dedi.

Kurum, Çankaya ilçesi, İleri Mahallesi'nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, heyecanla beklenen dönüşümü burada başlattıklarını belirterek, yüzde 30'unu tamamlanan konutları kısa zamanda hak sahiplerine rızaları çerçevesinde teslim edeceklerini söyledi.

Çocukların mutlu hayaller kuracağı, geleceğe çok daha güvenle bakacağı yeni yuvaların tüm aileler için hayırlı olması temennisinde bulunan Kurum, "Ankara'mızı 'Güçlü Türkiye'nin Güçlü Başkenti' yapmak için, dünya başkentleri arasında en üst sıralara taşımak için, vatandaşımızın beklediği mega projeleri de bir bir hayata geçiriyoruz. Bugün başkentimizde tam 91 bin konutumuzu vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize teslim ettik. Ankara'nın her yerinde kentsel dönüşüm diyerek, tüm ilçelerimizdeki binlerce sağlıksız yapıyı hızla dönüştürüyoruz." diye konuştu.

Kentsel dönüşüm projelerini siyaset üstü gördüklerine işaret eden Kurum, şöyle devam etti:

"Siyaset üstü bir anlayışla bugün Ankara'mızda birçok noktada, hemen hemen tüm ilçelerimizde kentsel dönüşüm projelerimizi azimle, kararlılıkla yürütüyoruz. Bu çerçevede Altındağ, Mamak, Kuzey Ankara, Sincan ve Yenimahalle başta olmak üzere şehrimizde tam 65 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi başlattık. Gittiğimiz her yerde vatandaşımızın gönül rızasını alarak, 40 bin konutu da içindeki sosyal donatıları, okulları, bahçeleriyle 400 iş yerinin inşasını tamamladık, sizlere söz verdiğimiz gibi teslim ettik. Geçtiğimiz ay Mamak'ta, 238 yeni yuvamızın kurasını çektik, Mamaklıların mutluluğunu paylaştık."

"Saraçoğlu projemizde son aşamaya geldik"

Kurum, 45 ilde de tarihi ihya projeleri yaptıklarını belirterek, "Bu kapsamda bir yandan Kızılay ve çevresine değer katacak, bütün kardeşlerimizin belki de gençliğinin geçtiği Kızılayı yeniden o eski canlı günlerine kavuşturacak, vatandaşımızın buluşma mekanı haline gelecek Saraçoğlu Projemizde artık son aşamaya geldik. İnşallah buradan da müjdesini vermek istiyorum. Yeşil alanları, tescilli ağaçları, sosyal mekanları ve avlularıyla, dükkanlarıyla 7/24 yaşayacak bu mekanı, yıl sonuna kadar açıp, Ankaralı kardeşlerimizin hizmetine sunacağız." dedi.

Ankara Kalesi, Hergelen Meydanı, Yeni İtfaiye Çarşısı, Gölbaşı Millet Bahçesi, Cebeci Stadyumu'nda yapılan çalışmalara ilişkin de bilgi veren Kurum, geçen yıl Kızılcahamam'da çıkan yangında hasar gören Tarihi Kasaplar Çarşısı'nı da aslına uygun bir şekilde yeniden yaptıklarını ve en geç 2-3 ay içerisinde vatandaşlara teslim edeceklerini söyledi.

Başkentte söz verdikleri 23 millet bahçesinin 8'ini tamamladıklarını anımsatan Kurum, "Ankara'mızı tarihi mekanlarıyla, yeşiliyle, mavisiyle, modern tesisleri ve güvenli konutlarıyla, şanına yakışır bir hale getirecek, yeni yüzyılın marka başkenti yapacağız." dedi.

Bakan Kurum, yeni sosyal konut projeleri yapmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Önümüzdeki ay itibarıyla, buradan müjdesini verelim. Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize, vatandaşımıza vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatacağız. Vatandaşlarımız gerek yapacağımız sosyal konutlardan konut alabilecekler, gerekse sunacağımız altyapılı arsalarla birlikte de kendi evlerini TOKİ başkanlığımız vasıtasıyla yapabilecekler." diye konuştu.

"Yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz"

Açelya Apartmanı ve çevresindeki 11 binada istinat duvarının çökmesi nedeniyle riskli bir durum oluştuğunu anımsan Kurum, o gün alınan önlemlere ve sonrasında yapılan çalışmalara değindi.

Kurum, "Biz bütün afetlerde olduğu gibi, yaşanan üzücü hadiselerden sonra da burada olduk, bir kardeşiniz, bir evladınız, bir komşunuz olarak sizlerin yaralarını sarmak için gayret gösterdik. Gerçekten salgın şartlarına rağmen, projemizi, ihalemizi TOKİ başkanlığımız eliyle hızlı bir şekilde yaptık. Tüm dünyada yaşanan tedarik zincirine rağmen, bugün hep birlikte 8 blokta, 139 konut, 67 araçlık otoparktan oluşan yeni yuvalarımızı yapıyoruz." dedi.

Vatandaşların kalan ödemelerinin "kira öder gibi" yapılacağını belirten Kurum, "Yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar siz değerli hemşehrilerimize konutlarımızı teslim edeceğiz. Bittiğinde de Çankaya'nın İleri Mahallesi en güzel, en sağlam, en güvenli konutları haline gelecektir." diye konuştu.

"Polemik sizin işinize geldi"

Bakan Kurum, her zaman eser üretmenin, çözümün yanında olduklarını, hiçbir zaman bahanelerin, mazeretlerin arkasına sığınmadıklarını belirterek, son günlerde üzerinde çokça tartışılan ANKAPARK'ın geleceğine ilişkin de hep aynı duruşta olduklarını söyledi.

Bu konuda, "Ortada bir sorun var, bir yatırım var ve maalesef kaderine terk edilmiş durumda. Bu sorun, milletin faydasına çözülmeli", "Bu yatırım nasıl en verimli şekilde milletimizin lehine değerlendirilebilir" dediklerini anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Fakat, bu meselenin birileri tarafından bir siyaset malzemesi olarak kullanıldığına da üzülerek şahit oluyoruz. Projeyi eleştirebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Projeyle ilgili hatalar da, eksiklikler de bulabilirsiniz. Bunların hepsini anlayabiliriz. Ancak, Ankara'nın göbeğinde bulunan bu mekanın çürümesine, metruk bir hale dönüşmesine göz yummanızı anlayamayız. 3 yıldır hazırladığınız, içimizi sızlatan, üzülerek izlediğiniz bu manzaranın sonunda, 3 gün önce verilmiş bir mahkeme kararını milat olarak görmenizi de anlayamayız. Bugünkü belirsiz mahkeme durumu, sürünceme halini aslında siz suiistimal ettiniz. Polemik sizin işinize geldi. Sürekli bir mahkeme süreci, yapım süreci, güvenlik süreci diyerek bahaneler ürettiniz. Ankaralı hemşehrilerimizin aklıyla alay edercesine, buraya dair bir tasarrufunuzun olmadığını anlatıp durdunuz. Önceki vaatlerinizde olduğu gibi yersiz bahaneler üreterek, ANKAPARK'ı siyasi ikbaliniz için bir basamağa dönüştürmenize bu millet müsaade etmez."

"Ankara için dertleneceksin"

Kurum, yanlış anlamak için tetikte bekleyene, doğrunun asla anlatılamayacağını belirterek, "Artık şu CHP'nin o bilindik zihniyetinden vazgeçin, bahane üretmeyi bırakın." dedi.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da yaptıkları projeleri hatırlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Başkanlık, enkaz haline getirdiğin parkta fotoğraf vermekle, çektiğin videolarla film yapmakla, sosyal medyada anket başlatmakla olmuyor. Bakın, iyi niyetle, siyaset üstü bir anlayışla söylüyorum. Ankara için dertli olan hiç kimse ANKAPARK'ın bu durumuna müsaade etmez. Çocuklarımız için, annelerimiz için, babalarımız için etmez. Ankara için dertleneceksin, sorunun değil çözümün parçası olacaksın. Ankara'nın çocukları için başlayacaksın, bitireceksin, vatandaşına armağan edeceksin. "

Kurum, memleketin her yerinde tüm ekibiyle gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerinin sözünü verdi.

Proje 8 bloktan oluşuyor

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut da İleri Mahallesi'nde kontrolsüz kazı sebebiyle riskli hale gelen binaların yıkımı sonrası TOKİ tarafından kaliteli ve güvenli konutların yapımı için gerekli adımlar atıldığını, projeler geliştirilip ve ihalesi yapılarak konutların inşaatlarına başlandığını anlattı.

Bu kapsamda arazinin şartları ve eğimine bakılarak blokların gerekli zemin önlemlerinin alındığını, kazık imalatları yapıldığını ve kademeli olarak bütün teknik çalışmalara yer verildiğini dile getiren Bulut, şunları söyledi:

"8 bloktan oluşan projenin içinde 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 büyüklüğünde daireler yer olmakta olup, engelli vatandaşlarımızı da kapsayacak şekilde 5'i açık, 67 kapalı otopark yer almaktadır. Projenin inşaat alanı yaklaşık 26 bin metrekare olup, ihale bedeli 84 milyon lira, güncel bedelle 139 milyon lira değerindedir. Konutların hak sahibi vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diler, sağlık, huzur ve güven içinde oturmalarını temenni ederim."

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de İleri Mahallesi'ne yapılacak konutların hayırlı olmasını dileyerek, "Geçtiğimiz yıl nisan ayında yaşanan bir dizi ihmal nedeniyle İleri Mahallemiz büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Türkiye'nin dört bir yanında sebebi ne olursa olsun ister imar ister felaket yaşanan bütün olumsuzluklarda ilk andan itibaren yoğun bir şekilde hep vatandaşlarımızın yanında yer aldık. Dertlerine derman, yaralarına merhem olmaya çalıştık." diye konuştu.

İleri Mahallesinde yaşanan süreci yakından takip ettiklerini belirten Şahin, her zaman her şartta, her sıkıntıda, her problemde iyi günde, kötü günde vatandaşın yanında yer almaya devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından, dualar okundu ve Bakan Kurum, katılımcılar ve hak sahibi ailelerle temel atma butonuna bastı.

Törene, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, bazı milletvekilleri, hak sahibi vatandaşlar ile diğer ilgililer de katıldı.