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Trabzonspor Sivasspor Süper Kupa maçının hakemi belli oldu

Trabzonspor Sivasspor Süper Kupa maçının hakemi belli oldu

Trabzonspor ile Sivasspor arasında oynanacak Süper Kupa maçını Mete Kalkavan yönetecek.

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Turkcell Süper Kupa'da Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak mücadelenin hakemi belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Kupa mücadelesini Mete Kalkavan yönetecek.

Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Turkcell Süper Kupa'da son lig şampiyonu Trabzonspor ile son Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor'u karşı karşıya getirecek mücadele, 30 Temmuz'da oynanacak.

30 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor - Sivasspor karşılaşması saat 20.45'te başlayacak ve mücadele ATV'den yayınlanacak.

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