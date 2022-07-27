Fenerbahçe uzatmalarda Dinamo Kiev'e diş geçiremedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe rövanş maçında Dinamo Kiev'i sahasında konuk etti. Sarı-Lacivertliler geriye düştüğü maçta 89. dakikada Attila Szalai'nin golü ile durumu eşitledi ve maçı uzatmalara götürdü. Uzatmalarda Dinamo Kiev, Karavaev'in golüyle durumu 2-1'e getirerek Fenerbahçe'yi mağlup etti. Bu sonuçla birlikte temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 0-0 kaldığı maçın rövanşında Dinamo Kiev'i konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan ve normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmayı uzatma bölümünde bulduğu golle Ukrayna temsilcisi 2-1 kazandı.

Dinamo Kiev'e galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Buyalskyi ve 114. dakikada Karavaev kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise 89. dakikada Szalai'den geldi.

Bu sonucun ardından Dinamo Kiev, Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi. Temsilcimiz Fenerbahçe ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakibi Çekya'nın Slovacko ekibi olacak. İlk maç 4 Ağustos tarihinde Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükselen Dinamo Kiev de Sturm Graz'la karşılaşacak.

Fenerbahçe 10 kişi kaldı

Mücadelenin 29. dakikasında sarı kart gören İsmail Yüksek, 53. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Valencia penaltı kaçırdı

Karşılaşmanın 68. dakikasında Valencia ceza sahasında yerde kaldı ve Fenerbahçe penaltı kazandı. 70. dakika penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına geçen Valencia, Dinamo Kiev kalecisi Bushchan'ı geçemedi ve penaltı atışından yararlanamadı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakika Ferdi’nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Rossi, topla birlikte ceza sahası içine girerken rakibinden sıyrılamadı. Topu önünde bulan Joshua King’in şutunda top yan ağlarda kaldı.

53. dakikada İsmail Yüksek orta sahada Buyalskiy ile girdiği ikili mücadelede hakem Massimiliano Irrati, pozisyonu faul olarak değerlendirdi. 29. dakikadan sarı kartı olan İsmail Yüksek ikinci sarı kartı görerek oyun dışı kaldı.

58. dakikada ceza sahası içi sağ taraftan Kedziora’nın pasında Buyalskiy, yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

68. dakikada uzun topu ceza sahası içinde kontrol eden Valencia, yakın mesafede Popov tarafından düşürülürken, hakem Irrati penaltı düdüğünü çaldı.

70. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Valencia’nın şutunda kaleci Bushcan sağına yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

78. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Crespo’nun kullandığı serbest vuruşta uzak direkte kafayı vuran Szalai’nin kaleye giden şutunda kaleci Bushcan son anda topa dokunarak kornere çeldi.

88. dakikada sağ kanattan Lincoln’ün kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Attila Szalai kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1

98. dakikada Sydorchuk’un derinlemesine pasında savunma arkasına sarkan Vanat, ceza sahası içine girerek yerden yaptığı vuruşta kaleci Altay, meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

114. dakikada Vivcharenko ceza sahası içi sol taraftan yerden sert ortasında uzak noktada Karavaev topun gelişine vururken kaleci Altay meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Hakem Irrati topun çizgiyi geçtiğini belirleyerek golü verdi. 1-2

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sağdan İrfan Can’ın kullandığı köşe vuruşunda Dinamo Kiev savunması topu uzaklaştırdı. Dönen topla buluşan İsmail Yüksek’in vuruşunda altıpas üzerinde oluşan karambolde topla buluşan Rossi’nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

20. dakikada İrfan Can Kahveci’nin ceza yayı önü sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

22. dakikada Dinamo Kiev savunmasının uzaklaştırmak istediği top İrfan Can’da kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden pasında topla buluşan King’in şutunda meşin yuvarlak uzak direk tarafına doğru açıldı. Çizgi üzerinde Valencia topu kontrol ederek dar açıdan kaleye yaptığı vuruşta Dinamo Kiev savunması topu kornere gönderdi.