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Eskişehir'de simit fiyatlarına zam! 3.5 TL olan simidin yeni fiyatı 4.5 TL oldu

Eskişehir'de simit fiyatlarına zam! 3.5 TL olan simidin yeni fiyatı 4.5 TL oldu

Ekmeğe gelen zammın ardından Eskişehir'de simit fiyatlarına da zam yapıldı. Eskişehir'de 3,5 TL olan 100 gram simidin fiyatı, bu aydan itibaren 4,5 TL’ye yükseldi.

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Eskişehir'de haziran sonunda ekmeğe yapılan zammın ardından simit fiyatlarına da temmuz ayı itibariyle güncelleme geldi.

Eskişehir’de 100 gramı 3,5 TL’ye satılan simit, Eskişehir Ticaret Odası Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nda alınan kararla 4,5 TL’den satılmaya başlanacak. Simit en son 26 Nisan 2022'de zamlı olarak satışa sunulmuştu.

Bunun yanında açma, karaköy, poğaça, ve börek fiyatları da 5 TL’ye yükseldi.

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