Bursa'da kötü kokuyla fark edildi! Az kalsın insanlara yedireceklerdi

Bursa'da ruhsatsız işletmede ele geçirilen tarihi geçmiş tavuklar imha edilirken, işletme sahipleri hakkında cezai işlem uygulandı.

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Çevreye kötü kokuların yayıldığı ihbarı üzerine İsmetiye Mahallesi 1. İstek Sokak'taki ruhsatsız bir işletmeye baskın yapan Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının hiçe sayıldığı görüntülerle karşılaştı.

Osmangazi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilerinin de yer aldığı baskında, son kullanım tarihi geçmiş ve tüketilmesi insan sağlığı için tehlike arz eden tavuk ürünlerinin piyasadan toplanıp işlendikten sonra kıyma ve tavuklar için yem haline getirilerek yeniden piyasaya sürüldüğü belirlendi. Baskında ortaya çıkan manzara görenleri şaşkına çevirirken, insan sağlığının hiçe sayıldığı işletmedeki ürünler toplanarak imha edildi. Mezbelelik haldeki ruhsatsız işletme zabıta tarafından mühürlenerek, işletme sahipleri hakkında da cezai işlem uygulandı.