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Bolu Yuva köyünde son durum ne? Valilik açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bolu Yuva köyünde son durum ne? Valilik açıkladı

İçme suyundan etkilenerek Ankara'daki hastanede tedavi gören 49 yaşındaki Eyüp Ertem, 23 Temmuz'da vefat etmişti. Bolu Valiliği zehirlenme vakalarındaki son durumu açıkladı ve 41 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi. Öte yandan soruşturma sürüyor.

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Valilikten yapılan açıklamada, 24 Temmuz itibarıyla Bolu'daki hastanelere 141 vatandaşın başvurduğu belirtildi. Hastaneye 2 gündür yeni başvuru gelmediği aktarılan açıklamada, "41 vatandaşımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. İlimizdeki hastaneler ile il dışındaki hastanelere sevk edilen vatandaşların tedavi süreçleri yakinen ve titizlikle takip edilmektedir." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, adli ve idari soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarının titizlikle sürdüğü kaydedildi.

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