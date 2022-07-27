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Lise kayıt yapma ekranı ne zaman başlıyor MEB 2022-2023 kayıt tarihleri

Lise kayıt yapma ekranı ne zaman başlıyor MEB 2022-2023 kayıt tarihleri

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için lise kayıt maratonu da başladı. Sınav sonuçlarının ardından lise 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanacak. Peki lise kayıtları ne zaman yapılacak? İşte lise kayıt tarihleri ve kayıt işlemleri hakkında merak edilenler haberimizde...

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LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci için lise kayıt dönemi başladı. İstediği liseyi kazanabilmek için sınavda ter döken milyonlarca öğrenci tercih sonuçlarının açıklanmasıyla lise kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. Peki lise kayıtları ne zaman yapılacak? İşte lise kayıt tarihleri ve kayıt işlemleri...

Bakan Özer, ilk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme sürecinin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. 25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022'de tamamlanmış olacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak."

Lise kayıtları ne zaman: 

Ortaöğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre; yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Konuya ilişkin yeni bir açıklama geldiğinde internethaber.com'dan takip edebilirsiniz.

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU

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