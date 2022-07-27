Ek puanlı yerleştirme ne demek 2022 YKS ek puanlı yerleştirme ile tercih yapılır mı?

Milyonlarca öğrenci için YKS üniversite tercih işlemleri bugün başladı ve 5 Ağustos'a kadar devam edecek. Tercih yapacak öğrenciler ek puanlı yerleştirme ne demek, ne işe yarar ve ek puanlu yerleştirme ile tercih yapılır mı sorusunun yanıtını arıyor.

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YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından bugün tercih işlemleri başladı ve 5 Ağustos'a kadar devam edecek. Tercih yapan öğrenciler yerleştirme puanı, ek puanlı yerleştirme ve ham puanının ne anlama geldiği merak edildi. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci tercih yapacakken "Ek puanlı yerleştirme ne demek? YKS (Üniversite) tercihlerinde ek puanlı yerleştirme ne anlama geliyor? Ek puanlı yerleştirme ile tercih yapılır mı?" soruları da merak edildi. İşte YKS yerleştirme detaylarına dair tüm merak edilenler…

Ek puanlı yerleştirme ne demek: Ek puanlı yerleştirme hakkı meslek lisesi mezunlarına tanınmaktadır. Bu ek puanlı sonuç hesaplanırken öğrencinin okuduğu lise ve bölümle ilgili tercihler yapması hâlinde sahip olacağı puandır. Öğrencinin okuldan alacağı puan yalnızca okunan bölümle alakalı tercihler yapması halinde verilir. Öğrenci, meslek lisesinden, inşaat bölümünden mezunsa, işletme seçmesi halinde bu puandan faydalanamıyor. Adayın lisede okuduğu bölümle paralel bir üniversite bölümü seçmesi halinde ek puan devreye girebilmektedir. Buna en doğru örnek, lisede elektrik alanında eğitim gören bir öğrencinin üniversitede elektrik mühendisliği bölümünü seçmesi halinde ek puan alması şeklinde verilebilir.

Ham puan nedir: Ham puan, üniversite sınavı da dahil olmak üzere adayın bir testte elde ettiği ve üzerine okul puanı veya ek puanlar eklenmemiş sonucu kesin olmayan puan türüdür. Ham puan, sınav sonucuna okul puanı eklenmemiş halidir.

YKS yerleştirme puanı nedir:

Üniversite tercihleri yapılırken "Yerleştirme Puanları" esas alınacak olup "Sınav puanları" kısmında bulunan rakamlar, alınan ham puanı göstermektedir. YKS sonuçlarında yerleştirme puanları ve başarı sıralamaları, tercihlerde etkili olacaktır.