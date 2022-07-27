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Yüzde 2 düştü! Türkiye yılın ilk yarısında 68 milyon dolarlık bisiklet ihraç etti

Yüzde 2 düştü! Türkiye yılın ilk yarısında 68 milyon dolarlık bisiklet ihraç etti

TÜRKİYE'nin yılın ilk yarısındaki bisiklet ihracatı 68 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgileri göre Türkiye'nin bu alandaki ihracatı bu yılın aynı döneminde yüzde 2 düştü.

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Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgileri göre, geçen yılın ilk 6 ayında 69,5 milyon dolarlık bisiklet ihracatı gerçekleştiren Türkiye'nin bu alandaki ihracatı bu yılın aynı döneminde yüzde 2 düştü.

Türkiye, 100'ün üzerinde ülkeye bisiklet ihracatı yaptı. Türkiye'nin en fazla bisiklet ihraç ettiği ülkelerden Hollanda, Romanya, İspanya ve İsveç pazarlarında artış kaydedildi. Almanya, Fransa, Finlandiya, Birleşik Krallık, İtalya ve Bulgaristan'a yapılan ihracat ise düştü.

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