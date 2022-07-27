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Ağrı Doğubeyazıt'taki çılgın konseri 30 bin kişi izledi! İnanılmaz görüntüler

AĞRI Dağı Müzik Festivali kapsamında birçok isim, Doğubayazıt Stadyumu’nda sahne aldı. 30 bin kişinin katıldığı çılgın etkinliğe, lazerli DJ performansı damga vurdu. Görüntülerin dünyaca ünlü DJ David Guetta konserlerinden farksız olmaması dikkatlerden kaçmadı.

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Ağrı’nın Doğubayazıt İshak Paşa Sarayı’nda ressam İsmail Acar’ın resim sergisi açılışıyla başlayan festival, aynı günün akşamı Doğubayazıt Stadyumu’ndaki konserle devam etti.

Konser, unutulmaz bir şova dönüştü.

30 bin kişi izledi

Yaklaşık 30 bin kişi, bu etkinliğe katıldı ve eğlence adeta zirve yaptı.

Önce Çakal, Reckol, Tara Mamedova, Yunus Agıri, Xero Abbas, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş gibi isimler sahne aldı.

Mr. Dosso Dossi coşkusu

Geceye damga vuran anlar ise Dosso Dossi Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan’ın Mr. Dosso Dossi imzası ile yaptığı DJ Show oldu.

Lazer gösterisi ile birlikte daha da coşan binlerce kişi, adeta tüm enerjisini attı.

Başka illerden gelenler de oldu

Öte yandan etkinliğe Doğubayazıt’ın yanı sıra Ağrı’nın yedi ilçesinden, Erzurum, Kars, Iğdır, Muş ve Diyarbakır’dan birçok izleyici katıldığı öğrenildi.

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