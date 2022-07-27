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Kredi kartı kullanımı yüzde 85 arttı

Kredi kartı kullanımı yüzde 85 arttı

TOBB ve Visa'nın son "Kartlı Harcamalar Analizi" sonuçları belli oldu. Kredi kartı kullanımı geçen yıla göre yüzde 85 artış gösterdi.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Visa'nın üçüncüsünü gerçekleştirdiği "Kartlı Harcamalar Analizi"ne göre, 2022 yılının ilk çeyreğinde aylık kartlı harcamalar ortalaması geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85 arttı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, TOBB ve Visa, Koronavirüs salgınıyla başlayan ve devam eden süreçte Türkiye'de yapılan kartlı harcamaların incelendiği "Kartlı Harcamalar Analizi"nin üçüncüsünü tamamladı.

Analizde 2020, 2021 yılları ve 2022'nin ilk 3 aylarını kapsayan karşılaştırma yapıldı.

Analizde öne çıkan sonuçlara göre, Türkiye'de harcamalar, 2021'in yaz aylarından başlayarak normalleşmenin hızlanması ve aşılanmanın yaygınlaştırılmasıyla arttı.

Kartlı harcamaların, 2020 yılıyla karşılaştırıldığına, 2021'de yüzde 55 arttığı görüldü. Salgının başlaması ile düşüş gösteren isteğe bağlı tüketim harcamaları da Mayıs 2021 sonrasında başlayan normalleşme süreci ile artarak temel ihtiyaç harcamalarını yakaladı. Bu yılın ilk çeyreğinin aylık kartlı harcamalar ortalaması geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 85 artış gösterdi.

Birçok ülkeyi geçti
Kartlı Harcamalar Analizi'nde Koronavirüs süresince farklı yaklaşımlar izleyen ABD, İtalya ve İsveç ile Türkiye'nin karşılaştırmaları da yer aldı. Söz konusu 3 ülkeye göre, Türkiye'nin kartlı harcamalar bakımından özellikle Haziran 2021 sonrasında diğer ülkelerin üzerinde bir iyileşme eğilimine girdiği, bunun 2022'nin ilk çeyreğinde de artarak devam ettiği görüldü. Ayrıca tüm ülkelerin aynı dönemde bir iyileşme eğilimine girdiği ve özellikle 2021 yılının ikinci yarısı itibarı ile harcamaların reel büyümeye geçtiği belirlendi.

E-ticaret yükselmeye devam ediyor
Türkiye'de 2021 ve 2022 yıllarının ilk çeyreği kartlı harcamalar açısından kıyaslandığında, e-ticaretin yüzde 90, banka kartı harcamalarının yüzde 118 büyümesi, temassız ödemelerin de 3 katına çıkması, bu alanda devam eden büyümenin sürdüğüne işaret etti. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla e-ticaretteki büyüme hızının yüzde 72'den yüzde 90'a çıkması da eğilimin kalıcılığını gösterdi. Ticari kredi kartlarıyla yapılan harcamaların da bu dönemde yüzde 94 artması dikkat çekti.

2020 ve 2021 yılları kıyaslandığında ise kartlarla yapılan harcama tutarları, banka kartlarında yüzde 62, kredi kartlarında ise yüzde 47 büyüme kaydetti. Koronavirüs salgını döneminde banka kartları, temassız ve çevrim içi alışverişlerde daha fazla kullanılmaya başlandı.

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