Ukrayna tarafından öldürülen Rus askeri sayısı! Zelenskiy açıkladı

UKRAYNA Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy, Rusya ile 5 aydır devam eden savaşta, 40 bine yakın Rus askerinin öldürüldüğü ve on binlercesinin de yaralandığını açıkladı.

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24 Şubat tarihinde, Rusya-Ukrayna arasında başlayan savaşta, iki ülke de ciddi kayıplar verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında son gelişmeleri değerlendirdi. Odessa'nın tekrar vurulduğunu hatırlatan Zelenskiy, savaşın başından bu yana öldürülen Rus asker sayısını paylaştı.

"İşgalciler cezasız kalmayacak"

Zelenskiy, “Rusya Savunma Bakanlığı bu tür saldırılar hakkında ne yalan söylerse söylesin, kesinlikle bunun karşılığını vereceğiz. İşgalciler cezasız kalmayacak” dedi.

"40 bin Rus askeri öldü, on binlercesi yaralandı"

Rusya’nın kendi halkına savaşla ilgili bilgi sağlamadığını öne süren Zelenski, “Rus devleti dört aydır vatandaşlarına herhangi bir bilgi vermedi. Tamamen sessizlik. Siyasi ve askeri düzeyde sayısız röportaj ve konuşmada hiçbir şey yayınlanmadı veya söylenmedi. Ancak, bu sayı şimdiden yaklaşık 40 bin. Rus ordusunun 24 Şubat'tan bu yana kaybettiği asker sayısı bu kadar. On binlercesi de yaralandı” diye konuştu.

"İngiltere'ye minnettarım"

Zelenski, İngiltere’nin Rusya’ya yönelik yaptırım listesini genişletme kararını olumlu karşıladığını söyleyerek, “Onlarca kişi ve kuruluş daha eklendi. Bu doğru bir eğilim ve yaptırım konularındaki sarsılmaz kararlılığı için İngiltere'ye minnettarım. Bu, Batı dünyasındaki herkesin izlemesi gereken bir örnek” dedi.

"Yaptırımları genişletmek için yeterli bir neden"

Zelenski, yaşanan doğal gaz krizine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Özellikle, Avrupa pazarında gaz fiyatlarında bin metreküp başına 2 bin doların üzerinde artışla ilgili bugün çıkan haberler, Rusya'ya karşı yaptırımları genişletmek için zaten yeterli bir neden. Çünkü Rusya'nın Avrupa'ya karşı kasıtlı bir fiyat terörü olduğu herkes tarafından çok açık olarak görülüyor” ifadelerini kullandı.