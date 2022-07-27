L&M kaç para oldu 2022 yeni zam geldi fiyatı ne oldu?

2022 ocak ayından beri 3 kez zamlanan sigara fiyatlarına yeni bir zam daha geldi. Philip Morris, BAT ve İmperial gruplarındaki sigara fiyatlarına 2 liralık zam geldi, sigara zammı 1 Ağustos'ta geçerli olacak. Son sigara zamlarının ardından en yüksek sigara fiyatı 40 lira oldu. Peki Murattı fiyatı kaç para oldu, güncel sigara fiyatları listesi...

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Sigara zam mı geldi, sigara zammı sonrası yeni fiyatları kaç para oldu sorusu 27 Temmuz Çarşamba günü en çok aranan konulardan biri oldu. Ocak ayından beri 3 kez zamlanan sigara fiyatlarına güncelleme yapıldı ve Philip Morris, BAT ve İmperial gruplarındaki sigaralara 2 lira zam yapıldı. Buna göre Philip Morris'in en düşük sigarasının fiyatı ise 27.50 lira olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL'yi gördü. İmperial grubuna da gelen 2 TL'lik zam sonrasında en düşük fiyatlı sigarası 25 lira oldu. Peki Murattı fiyatı kaç para oldu, güncel sigara fiyatları listesi...

27 Temmuz sigara zammı, yeni sigara fiyatları listesi: Sigaraya uygulanan %10 oranındaki ÖTV zammı ile birlikte 1 paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 0,71'den 0,79'a yükseldi. Geçtiğimiz günlerde Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, JTİ grubuna uygulanan zammın ardından Philip Morris, BAT ve İmperial gruplarına da zam yapıldığını duyurdu.

3 kez zam geldi: Özel Tüketim Vergisi zammı ile alkole yüzde 25, sigaraya yüzde 10 oranında zam gelmişti. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL’den 0.79 TL’ye çıktı.

İlk zam JTI grubuna gelmişti: Aybaş, Japan Tobacco International (JTI) grubu sigaralara 2 lira zam yapıldığını 1 Temmuz Cuma günü duyurmuştu.

Sigara fiyatlarına zam geldi mi: Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş'ın açıklamasına göre JTİ grubuna uygulanan sigara zammının ardından Philip Morris BAT ve İmperial grubu sigaralara zam yapıldı.

Hangi marka kaç para oldu: Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, üç sigara grubuna daha (BAT, Philip Morris, İmperial) 2 TL zam geldiğini duyurdu.

2022 yılında sigara fiyatlarına ve alkollü içeceklere uygulanması beklenen %60'a varan ÜFE güncellemesi sigara fiyatlarına uygulanmayacak.

En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları: Sigara zammının ardından Japan Tobacco International (JTI) grubunda en düşük sigara fiyatı 27,5 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 30 TL'yi gördü.

Gruptaki sigaralara gelen 2'şer liralık zamla birlikte BAT grubunda en düşük fiyatlı sigarası 27.50 lira oldu. Philip Morris'in en düşük sigarasının fiyatı ise 27.50 lira olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL'yi gördü.

İmperial grubuna da gelen 2 TL'lik zam sonrasında en düşük fiyatlı sigarası 25 lira oldu. İmperial'in en yüksek sigara fiyatı 31 TL'yi gördü.