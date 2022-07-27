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Fenerbahçeli Kim Min Jae Napoli'ye transfer oldu! İşte transfer bedeli

Fenerbahçeli Kim Min Jae Napoli'ye transfer oldu! İşte transfer bedeli

Fenerbahçe 'de beklenen Kim Min Jae ayrılığı resmileşti. Vitor Pereira'nın Çin'den getirdiği Güney Koreli stoper, Napoli'ye transfer oldu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 18.050.000 avro bedelle transferin gerçekleştiği belirtildi.

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Fenerbahçe 'de beklenen Kim Min Jae ayrılığı resmileşti. Vitor Pereira'nın Çin'den getirdiği Güney Koreli stoper, Napoli'ye transfer oldu.

Sarı-Lacivertliler, KAP'a yaptığı açıklamada Napoli ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı. Daha sonra ise Güney Koreli oyuncunun anlaşma sağlanan bonservis bedeli açıklandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kim Min-Jae'nin İtalya'nın Napoli kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

Bonservisi belli oldu!
Fenerbahçe'nin Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Kim Min Jae'nin bonservisine ilişkin yaptığı açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Kim Min-Jae'nin İtalyan Kulübü Napoli'ye, 18.050.000 Avro bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır"

Fenerbahçe'nin geçen yıl Çin'in Beijing Guoan takımından renklerine bağladığı 25 yaşındaki savunma oyuncusu, tüm kulvarlarda 40 maçta forma giydi, 1 gol attı.

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