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Üniversite tercihleri başladı YKS kontenjan kılavuzu yayınlandı tarihlere dikkat!

Üniversite tercihleri başladı YKS kontenjan kılavuzu yayınlandı tarihlere dikkat!

2022 YKS tercih işlemlerinin başladığını ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu. Adaylar YKS kılavuzuna göre tercihlerini 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek.

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından tercih işlemlerinin başladığını böyle duyurdu:

"Değerli YKS adaylarımız, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır 2022-YKS tercih işlemlerinizi 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den yapabilirsiniz Tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim"

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