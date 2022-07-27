Üniversite tercihleri başladı YKS kontenjan kılavuzu yayınlandı tarihlere dikkat!
2022 YKS tercih işlemlerinin başladığını ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu. Adaylar YKS kılavuzuna göre tercihlerini 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek.Abone ol
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından tercih işlemlerinin başladığını böyle duyurdu:
"Değerli YKS adaylarımız, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır 2022-YKS tercih işlemlerinizi 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den yapabilirsiniz Tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim"
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