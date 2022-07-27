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Galatasaray'a Fransız ön libero; Alexis Beka ile anlaşma sağlandı

Galatasaray'a Fransız ön libero; Alexis Beka ile anlaşma sağlandı

Lokomotiv Moskova'nın 21 yaşındaki Fransız ön liberosu Alexis Beka'nın Galatasaray'la büyük ölçüde anlaştığı Rus basını tarafından iddia edildi.

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Uzun süredir 6 numara transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray 'da ortaya birçok isim atılmıştı. Aslan'ın transfer listesinde olduğu bilinen Lokomotiv Moskova'nın 21 yaşındaki Fransız ön liberosu Alexis Beka için açıklama geldi.

Lokomotiv Moskova sportif direktörü Tomas Zorn, "Bugüne kadar kulüp, Fransa'dan Alexis için herhangi bir teklif almadı" dedi. Böylece Fransa'dan Nice Kulübü'nün herhangi bir adım atmadığı da ortaya çıktı.

Menajeri çok farklı konuştu Rus basınının iddiası
Beka Beka'nın menajeri önceki günlerde, "Fransız Nice kulübünün ilgisi gerçek. Ancak bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını söylemek henüz mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı. Rus basını ise oyuncunun Galatasaray'a yakın olduğunu yazdı.

21 yaşındaki futbolcu, transfer döneminin başında Galatasaray'ın çok istediği isimlerden biriydi. Ancak sonrasında farklı alternatiflerle görüşüldü. Bugün itibarıyla ise ibrenin yine Fransız oyuncuya döndüğünü söylemek mümkün...

Transferin gerçekleşme ihtimali yüzde 85
Dünyaca ünlü transfer sitesi "transfermarkt" da Beka Beka'nın Sarı-Kırmızılı kulübe imza atma ihtimalini "yüzde 85" olarak gösterdi. Geçen sezon Rusya Ligi'nde toplamda 19 karşılaşmaya çıkan genç futbolcu, 4 asist yapmayı başardı.

1.78 boyundaki Kongo asıllı yıldız, Fransa U19 Milli Takımı'nın formasını da toplam 2 kez giymişti. Aslan'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Maddi detaylar henüz ortaya çıkmasa da iki kulübün anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.

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