BIST 2.539
DOLAR 17,89
EURO 18,17
ALTIN 990,56
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Manisa'daki öğretmenlere rekor promosyon: Tek seferde 20 bin 880 lira alacaklar

Manisa'daki öğretmenlere rekor promosyon: Tek seferde 20 bin 880 lira alacaklar

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki öğretmenlere tek seferde 20 bin 880 TL promosyon ödemesi yapılacak. Rekor düzeyindeki ödeme 15 Eylül'de başlayacak.

Abone ol

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmen ve personellerine rekor düzeyde promosyon ücreti ödenecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan toplam bin 300 personel 580 TL olmak üzere 36 ayda toplam 20 bin 880 TL promosyon ücretini tek seferde alacak.

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan kapalı zarf ve ardından teklif artırma usulü ile yapılan ihaleyi kazanan banka, 15 Eylül 2022 tarihinden itibaren, 36 ay boyunca maaş, ek ders, harcırah gibi ödeneklerini bankadan alacaklar ve banka eğitim çalışanlarına kişi başı aylık 580 TL üzerinden toplam 20 bin 880 TL'yi tek seferde ödeyecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Antalya'da işsiz kalan şoför denizin dibinde servet buldu aylık kazancı dudak uçuklatıyor
Foto Galeri Antalya'da işsiz kalan şoför denizin dibinde servet buldu aylık kazancı dudak uçuklatıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
TOGG için tarih belli oldu 2023 yılı Mart ayında TOGG almaya hazır olun
TOGG için tarih belli oldu 2023 yılı Mart ayında TOGG almaya hazır olun
Bursa caddelerine kadın eli değiyor: Anne eli değmiş gibi
Bursa caddelerine kadın eli değiyor: Anne eli değmiş gibi
Avcılar’da taciz iddiası mahalleli birbirine girdi! Polis havaya ateş açtı
Avcılar’da taciz iddiası mahalleli birbirine girdi! Polis havaya ateş açtı
Didem Delen kimdir Kısmetse Olur'dan çıkmış estetiksiz haline bakın! Didem Delen kaç yaşında?
Didem Delen kimdir Kısmetse Olur'dan çıkmış estetiksiz haline bakın! Didem Delen kaç yaşında?
Otomobilde ÖTV indirimi beklentisi arttı! Sektör 'mümkün değil' diyor
Otomobilde ÖTV indirimi beklentisi arttı! Sektör 'mümkün değil' diyor
Kaza yapan aracın çarptığı bahçe duvarı çocuğun üzerine devrildi
Kaza yapan aracın çarptığı bahçe duvarı çocuğun üzerine devrildi
İki otomobil devinden flaş karar! KAP'a bildirdiler! Üretimler durduruldu
İki otomobil devinden flaş karar! KAP'a bildirdiler! Üretimler durduruldu
Bu bölümleri seçene maaş gibi burs! İş garantisi verilen bölümler de var
Bu bölümleri seçene maaş gibi burs! İş garantisi verilen bölümler de var
Bilal Özcan eşi kimdir, kaç kere evlendi? Bilal Özcan çocukları kimdir?
Bilal Özcan eşi kimdir, kaç kere evlendi? Bilal Özcan çocukları kimdir?
Kediler için resmen ilan edildi hayvanseverler ayağa kalktı
Kediler için resmen ilan edildi hayvanseverler ayağa kalktı