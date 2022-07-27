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Antalya'da işsiz kalan şoför denizin dibinde servet buldu aylık kazancı dudak uçuklatıyor

Antalya'da işsiz kalan şoför denizin dibinde servet buldu aylık kazancı dudak uçuklatıyor

ANTALYA'da yaşayan şoför pandemide işsiz kaldıktan sonra denizin dibinde altın değerinde bir iş fark etti. O işle beraber hayatı değişen şoför, sadece bu yıl 15 ton toplayıp sattı. Aylık kazancını duyanlar ise inanmakta güçlük çekiyor.

Antalya'da işsiz kalan şoför denizin dibinde servet buldu aylık kazancı dudak uçuklatıyor

ANTALYA Muratpaşa’da yaşayan 4 çocuk babası Erhan Uludağ, turizm sektöründe şoför olarak çalışırken araya pandeminin girmesiyle işsiz kaldı. 

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Antalya'da işsiz kalan şoför denizin dibinde servet buldu aylık kazancı dudak uçuklatıyor

İş aramasına karşın bulamayan Uludağ, bir gün denize girmek için geldiği Konyaaltı Sahili’nde yüzerken suyun dibinde metalleri fark etti. 

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Antalya'da işsiz kalan şoför denizin dibinde servet buldu aylık kazancı dudak uçuklatıyor

Demirleri geri dönüşüme satabileceği fikriyle her gün sahile gelip denizin dibine tüpsüz palet ve gözlüğüyle dalan Uludağ, günlük 100 ile 150 kilo arasında metal çıkarmaya başladı.

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Antalya'da işsiz kalan şoför denizin dibinde servet buldu aylık kazancı dudak uçuklatıyor

Geçen yaz sezonu 25, bu yaz şu ana kadar 15 ton çıkaran azimli adam, kış aylarında ise köyüne gidip tatil yapıyor. 

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