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Kediler için resmen ilan edildi hayvanseverler ayağa kalktı

Kediler için resmen ilan edildi hayvanseverler ayağa kalktı

Polonyalı bir bilim enstitüsü, evcil kedilerle ilgili aldığı kararla hayvanseverlerin sert tepkisiyle karşılaştı. Kedilerin 'istilacı yabancı tür' ilan edilerek veri tabanına işlenmesi ülkede yeni bir tartışma başlattı.

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Evcil kedilerin bilimsel adı olan Felis catus, bu ayın başlarında Polonya'daki bilim enstitüsü veri tabanına  'istilacı yabancı tür' olarak eklendi.

TRT Haberde yer alan bilgilere göre, tepki çeken karar sonrası Polonya Bilimler Akademisi'nin internet sitesinde bir blog yazısı yayınlandı.

Kedilerin kuşlara ve diğer vahşi yaşamlara verdiği zarara değinen blog yazısı fikir ayrılıklarını körükledi.

Enstitüde biyolog olan Wojciech Solarz, halktan böyle bir tepki beklemediğini, insanların diğer kedilere ötenazi çağrısında bulunulmuş gibi yanlış izlenim yaratan bazı medya raporlarından etkilenilmiş olabileceğini söyledi.

Enstitü, kedileri "yabancı" olarak sınıflandırma nedeni olarak şu açıklamayı yaptı:

"Felis catus muhtemelen yaklaşık 10.000 yıl önce Orta Doğu'nun büyük uygarlıklarının beşiğinde evcilleştirildi ve bu türlerin kesinlikle bilimsel bir bakış açısıyla Avrupa'ya yabancı hale getirildi"

Tartışmaya rağmen, enstitünün kararı, evcil kedilerin avladıkları ve öldürdükleri kuş ve memelilerin sayısı göz önüne alındığında biyoçeşitlilik üzerinde zararlı bir etkisi olduğuna dair artan bilimsel fikir birliğinin bir parçası.

Solarz, kediyi yabancı istilacı türler arasına dahil etme kriterlerinin “kedi tarafından yüzde 100 karşılandığını, kedilerin Polonya'da her yıl yaklaşık 140 milyon kuşu öldürdüğünü” söyledi.

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