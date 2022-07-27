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Kur korumalı mevduat sisteminde yeni gelişme Resmi Gazete'de yayınlandı

Kur korumalı mevduat sisteminde yeni gelişme Resmi Gazete'de yayınlandı

Kur korumalı mevduat sisteminde yeni değişiklik Resmi Gazete'de yayınlandı. Sisteme dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı.

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Kur korumalı mevduat sistemine dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı.

Şirketler, 30 Haziran tarihli bilançolarında yer alan dövizi yıl sonuna kadar Kur Korumalı Mevduat sistemine dahil ederse vergi avantajı kullanacak.

Bu işlemden kaynaklanan faiz, kar payı ve kur kazancı için vergi ödemeyecek.

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