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Naci Görür deprem sonrası daha da korkuttu: Artık daha da riskli

Naci Görür deprem sonrası daha da korkuttu: Artık daha da riskli

Kahramanmaraş'ta bu sabah meydana gelen depreme ilişkin olarak uyarıda bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Bölge, Elazığ depreminden sonra daha da riskli" dedi.

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Kandilli Rasathanesi, bugün Kahramanmaraş Tevekkeli’de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 09.11’de gerçekleşen depremin derinliği 3.4 kilometre ölçüldü.

AFAD, deprem sonrası "Geçmiş olsun Kahramanmaraş. Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Prof. Dr. Naci Görür ise Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin olarak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde, 6.8 şiddetinde meydana gelen depreme de değinerek şu ifadeleri kullandı: 

"Maraş, Tevekkelli’de 4,6’lık deprem oldu. Bu deprem 14 Temmuz’da Pazarcık yöresindeki fay zonu içerisinde, muhtemelen Doğu Hatay Fay Zonunda.

Elazığ depreminden sonra bölge daha da riskli. İRAP Planı (İl Afet ve Risk Azaltma Planı) ciddi olarak uygulanmalı."  

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