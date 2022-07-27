BIST 2.537
DOLAR 17,87
EURO 18,13
ALTIN 987,41
HABER /  GÜNCEL

DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırıldı

DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırıldı

TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy çokluğu ile karar aldı.

Abone ol

 TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, İstanbul'daki izinsiz gösteride polise yumruklu saldırıda bulunan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.

Karma Komisyonun, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığındaki toplantısı yaklaşık 12 saat sürdü.

Toplantıda, "terör örgütü propagandası yapma", "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme", "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ile "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunlara katılma" iddiasıyla hakkında 5 dokunulmazlık dosyası hazırlanan DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy çokluğuyla karar aldı.

Karma Komisyonun, Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin hazırlayacağı raporu 29 Temmuz'da Genel Kurula sunması bekleniyor.

Mevzuata göre, dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporları, doğrudan Genel Kurul gündemine giriyor. Genel Kurulda, genel uygulamaya göre açık oylama yapılıyor. Karar yeter sayısı olan 151 oy, dokunulmazlığın kaldırılması için yeterli oluyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray istiyordu! Eintracht Frankfurt'tan Ali Akman'a izin çıktı
Galatasaray istiyordu! Eintracht Frankfurt'tan Ali Akman'a izin çıktı
Trump'tan çarpıcı açıklama: “ABD’ye kelimenin tam anlamıyla diz çöktürüldü”
Trump'tan çarpıcı açıklama: “ABD’ye kelimenin tam anlamıyla diz çöktürüldü”
Sigaraya zam sigara fiyatları kaç para oldu güncel yeni sigara fiyat listesi-27 Temmuz
Sigaraya zam sigara fiyatları kaç para oldu güncel yeni sigara fiyat listesi-27 Temmuz
Teknoloji devleri şifresiz girişe geçiyor, Bitronit zaten kullanıyor!
Teknoloji devleri şifresiz girişe geçiyor, Bitronit zaten kullanıyor!
İmamoğlu, tatil eleştirilerine Erdoğan üzerinden yanıt verdi
İmamoğlu, tatil eleştirilerine Erdoğan üzerinden yanıt verdi
Beşiktaş öne geçtiği maçta Deportivo Alaves'e karşı koyamadı
Beşiktaş öne geçtiği maçta Deportivo Alaves'e karşı koyamadı
Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Bakan Dönmez'den doğal gaz faturası ve Karadeniz gazı açıklaması
Bakan Dönmez'den doğal gaz faturası ve Karadeniz gazı açıklaması
IMF'den Türkiye açıklaması! Tahminini güncelledi
IMF'den Türkiye açıklaması! Tahminini güncelledi
Ali Koç, Dinamo Kiev idmanını izledi! Mircea Lucescu ile bir araya geldi
Ali Koç, Dinamo Kiev idmanını izledi! Mircea Lucescu ile bir araya geldi