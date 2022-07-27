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Galatasaray istiyordu! Eintracht Frankfurt'tan Ali Akman'a izin çıktı

Galatasaray istiyordu! Eintracht Frankfurt'tan Ali Akman'a izin çıktı

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Ali Akman için Eintraht Frankfurt'tan açıklama geldi.

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Galatasaray'ın Transfer hedeflerinden biri olan Ali Akman konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Alman basınına genç futbolcu hakkında açıklama yapan Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Markus Krösche, "Ali Akman, kiralık transferi için bir kulüple görüşme halinde, ona izin verdik" ifadelerini kullandı.

3. Akman olabilir
Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman Galatasaray kadrosuna katılırsa kuzenleri Hamza Yiğit ve Efe ile beraber sarı kırmızılı formayı giyecek.

Bursaspor'dan ayrılarak Eintracht Frankfurt'a Transfer olan Ali Akman NEC Nijmegen'e kiralanmıştı. Hollanda ekibinde geçen sezon 32 maça çıkan genç yıldız, 6 gole imza atmıştı.

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