Bakan Dönmez'den doğal gaz faturası ve Karadeniz gazı açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez doğal gaz faturaları ile ilgili yaptığı açıklamada; "Aylık 500 lira doğal gaz faturası ödüyorsanız aslında 2 bin lira gereken bir faturanın bin 500 lirasını devlet kaynağı ile karşılıyor. Size 500 lirasını yansıtıyor" dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, havaların soğumasının ardından depolanan doğal gazın yetip yetmeyeceğine ilişkin olarak "Tedarikçiler, sevkiyat planlarına ve kontratlara uyduğunda böyle bir problemimiz olmayacak." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Haber Global'de gündeme dair şu açıklamaları yaptı:

"Aylık 500 lira doğal gaz faturası ödüyorsanız aslında 2 bin lira olması gereken bir faturanın bin 500 lirasını devlet kaynağı ile karşılanıyor. Size 500 lirası yansıtılıyor."

"İthal ettiğimiz gaz fiyatları ile mukayese ettiğimizde Karadeniz gazının o fiyatlara göre daha ekonomik olduğunu söyleyebiliriz. Hem bizim vatandaşlarımızın aile bütçelerine yansıyacak demektir hem de milli bütçemize yansıyacak. Hem vatandaşımız kazanacak hem de devletimiz kazanmış olacak."

Karadeniz gazı daha ekonomik

İthal ettiğimiz gaz fiyatları ile mukayese ettiğimizde Karadeniz gazının o fiyatlara göre daha ekonomik olduğunu söyleyebiliriz. Hem bizim vatandaşlarımızın aile bütçelerine yansıyacak demektir hem de milli bütçemize yansıyacak. Hem vatandaşımız kazanacak hem de devletimiz kazanmış olacak.

Görev yerini Cumhurbaşkanı açıklayacak

Filomuza dördüncü bir kardeş geldi. Abdülhamit Han derin sondaj gemisi. Onu da Akdeniz’de ilk görev yerine uğurlayacağız. Bir aksilik çıkmazsa Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Mersin Taşucu’ndan ilk görev yerine uğurlamış olacağız. Görev alanı ise kendi deniz yetki alanlarımız içerisinde olacak. Yeri de inşallah Cumhurbaşkanımız açıklayacak." ifadelerini kullandı.

İsrail gazı

İsrail komşu birçok ülkeyle sorunlu. Mısır'la son dönemde iyi ilişkiler geliştirdiler. İsrail kendi çıkardığı gazı Mısır üzerinde pazarlara gönderebiliyor ama büyük bir oran değil. Doğu Akdeniz'de bu keşiflerin yapılması herkes için bir umut oldu. En kısa, en ekonomik rota aslında Türkiye görünüyor. Türkiye'yi oyun dışında bırakma gayreti neticesinde İsrail ve Mısır gazını Avrupa'ya uzanacak bir projelendirme yaptılar. O gazın Türkiye'ye gelmesi için gereken mesafe 500 km. Diğer taraf için en az 2-3 katı.

Nükleer enerji

Türkiye'nin hayrına katkı sağlayacak tüm mega projelere karşı bir duruşta bulunuyorlar. Bazı projeleri elbette eleştirebilirsiniz ama gerçekçi olması lazım. Bugünün dünyasından bütün enerjiyi yenilenebilirden karşılayamayacağınız gibi, karbon emisyonunu da azaltmanız lazım. Başka bir yöntem yok. Bizim kaynaktan bağımsız düzenli elektrik üreten kaynaklara ihtiyacınız var. Doğlagaz, kömür santralleri 70 yıldır da ülkelerin tercih ettiği nükleer enerji var. Bizim düzenli istikrarlı enerji kaynaklarına ihtiyacımız var bunun devamını da getirmemiz gerekiyor. Bu teknolojilere sahip çok fazla ülkede yok dünyada.

Burada yatırımcı şirket Rusya'nın atom santrallerini kuran kurumu. Dünyada en çok reaktör sahibi bir kurum. Buraya kurulacak santraller son derece güvenli santraller depreme, tsunamiye karşı güvenlik hesapları yapılan yapılar hatta uçak kazası riskini bile göze aldığımız güvenlik çalışmalarımız var. Tüm güvenlik standartlarına uyulması gerekiyor. Ayrıca bu tür santrallerin yapı denetim gözetmenleri var. Ayrıca proje tamamlandığında yerli firmalara 5-6 milyar dolarlık bir katkı sağlayacak.