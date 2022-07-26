Bursa'da orman yangını çıktı! Uludağ'ın etekleri yandı

Orman yangınlarının ardı arkası kesilmiyor. Son haber Bursa'dan geldi. Yıldırım ilçesinde Uludağ'ın eteklerindeki alan yandı. Gelen son bilgiye göre yangın kontrol altında...Abone ol
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Uludağ'ın eteklerindeki Hamamlıkızık Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince 1 helikopter, 5 arazöz, 4 teknik eleman ve 25 yangın işçisiyle müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.
Ekipler, bölgede soğutma çalışması yürütüyor.