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Fenerbahçe'den KAP bildirisi! Gustavo Henrique İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'den KAP bildirisi! Gustavo Henrique İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan KAP bildirisinde Gustavo Henrique ile prensipte anlaşma sağlandığı belirtildi. Stoper oyuncusunun bu akşam İstanbul'a geleceği bilgisi paylaşıldı.

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Kim Min Jae'yi 19.5 milyon euro'ya Napoli'ye satan Fenerbahçe, savunmaya Brezilya'dan takviye yaptı. Sarı lacivertlilerin Flamengo'dan transfer ettiği Gustavo Henrique bu akşam İstanbul'a gelecek.

29 yaşındaki Brezilyalı stoper yarın sağlık kontrolünden geçecek ve ardından 3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Gustavo Henrique yarın akşam şampiyonlar ligi'nde oynanacak Dinamo Kiev maçını tribünden izleyecek.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün transfere ilişkin KAP bildirisinde  "Kulübümüz, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique’nin transferi için oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu detaylı görüşmeler için bugün akşam saatlerinde İstanbul’a gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

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