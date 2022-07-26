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BİM 29 Temmuz cuma aktüel ürünleri kataloğu fiyatları neler var?

BİM 29 Temmuz cuma aktüel ürünleri kataloğu fiyatları neler var?

26 Temmuz BİM kataloğu neler var broşürü yayınlandı. Birçok üründe büyük indirim fırsatı sunan BİM 26 Temmuz kataloğunda büyük indirimler başlıyor. Bu hafta yani 26 Temmuz salı günü, 28 Temmuz cuma günü BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Bu Cuma BİM' de, Tek Fiyat Plastik Ürünler 7,75 TL, Çeşitli Mutfak Gereçleri 22,50 TL, Zeytin Desenli Melamin Kayık Tabak Çeşitleri 32,50 TL

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26 Temmuz BİM kataloğu indirimli aktüel ürünler neler var liste hazır! Her hafta birçok üründe büyük indirim fırsatı sunan BİM'lerde 26 Temmuz salı günü hangi ürünlerde indirim var? İşte 26 Temmuz salı BİM, 28 Temmuz Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu güncel listesi 

26 Temmuz BİM kataloğunda bu hafta güzellik, cilt bakımı ürünlerinde büyük indirim var.  Ahşap Kaşıklı Kelepçeli Kavanoz Çeşitleri, 29 Temmuz Cuma'dan itibaren mağazalarda.

Cam Kapaklı Emaye Tepsi 175,00 TL, fiyatıyla BİM şubelerinde. onera Güveç Tencere ve Güveç Karnıyarık Tenceresi 249,00 TL, Güveç Tava 199,00 TL. fiyatıyla 29 Temmuz Cuma'dan itibaren mağazalarında. 

Lav 12 Parça Gravürlü Çay Seti 69,00 TL, fiyatıyla 29 Temmuz Cuma'dan itibaren mağazalarda. 

Bu Cuma BİM' de, Küçük Boy Ahşap Kaşıklı Kelepçeli Kavanoz 99,00 TL, Büyük Boy Ahşap Kaşıklı Kelepçeli Kavanoz 119,00 TL, Cam Kapaklı Emaye Tepsi 175,00 TL.

Çok Amaçlı Organizer 42,50 TL, fiyatıyla 29 Temmuz Cuma'dan itibaren mağazalarımızda.

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26 Temmuz Bim kataloğu 2022 aktüel perşembe indirimli ürünler broşürü
Foto Galeri 26 Temmuz Bim kataloğu 2022 aktüel perşembe indirimli ürünler broşürü Galeriye Gözat
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