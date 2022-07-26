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Silah şov yapan Rizeliler Dernek Başkanı gözaltına alındı! Silahlarına el konulup bırakıldı

İSTANBUL Küçükçekmece'de eleyle yemek yiyip, silahlar ve kılıçlarla şov yapan Küçükçekmece Rizeliler Derneği Başkanı Ahmet Sivri'nin dün gözaltına alındığı ortaya çıktı. Silahlarına el konulan Ahmet Sivri, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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Küçükçekmece Rizeliler Derneği Başkanı Ahmet Sivri, elinde kılıç ve masasında çok sayıda uzun namlulu silahla poz verdi. Söz konusu görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün şahsın kullandığı adreslerde yaptığı aramalarda silahların ele geçirildiğini belirttiği bir açıklama yaptı.

Açıklamada "25 Temmuz'da pompalı tüfek, kılıç gibi silahlarla yapılan paylaşımlarla ilgili yapılan araştırmalarda; Görüntülerde yer alan Ahmet Sivri, aynı gün saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece 'de yakalanarak muhafaza altına alınmış, şüphelinin ikametinde, işyerinde ve başkanlığını yaptığı dernek adresinde gerçekleştirilen eş zamanlı aramalarda görüntülerde yer alan uzun namlulu silahların tamamı ve kılıç ele geçirilmiş, yapılan incelemelerde silahlardan 5’inin ruhsat tarihinin dolduğu belirlenmiştir" denildi.

Serbest bırakıldı
Hakkında “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapıldığı belirtilen Ahmet Sivri'nin adli makamlarca serbest bırakıldığı kaydedildi.

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