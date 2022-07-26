Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! Öğretmenden acı haber, yaralılar var
ŞIRNAK'tan kaza haberi geldi. İdil ilçesinde yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı. Feci kazada otomobilde bulunan Türkçe öğretmeni hayatını kaybetti.Abone ol
Ömer Uğur yönetimindeki plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Özbek köyü mevkisinde karşı yönden otomobil ile çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan Merve Batmaz hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü Uğur ile 11 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazada, yaşamını yitiren Türkçe öğretmeni Batmaz'ın İdil ilçesinin Oyalı köyü Mevlana Ortaokulunda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi.